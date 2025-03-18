Какие условия могут рассматриваться Россией и США для прекращения огня

Какие условия могут рассматриваться Россией и США для прекращения огняЛидеры двух стран стараются поддерживать регулярные контакты
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 18 марта второй официальный телефонный разговор. За день до запланированного звонка эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – сказал он. До этого о возможном контакте с Кремлем заявил сам Трамп. «Поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа. Мы хотим понять, сможем ли закончить конфликт. Может быть, сможем, а может, и нет, но, я думаю, у нас есть неплохой шанс», – заявил Трамп журналистам 17 марта. На вопрос корреспондента агентства Reuters о том, какие темы затронут лидеры, Трамп упомянул «землю» и «атомные электростанции». Он также подчеркнул, что уже говорил с Киевом и Москвой о «разделе некоторых активов». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что «есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены русские. Там (на Запорожской АЭС. – «Ведомости») находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии на Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю».
О возможных позициях России в интервью газете «Известия» рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, достижение прочного мира на Украине возможно только через формирование «железобетонных гарантий безопасности» для Москвы со стороны США и НАТО. Непосредственной частью этих гарантий должен быть нейтральный статус Украины, отказ стран принимать ее в НАТО.
И сам Трамп, и члены его администрации не раз подчеркивали отсутствие необходимости вступления Киева в альянс. Но нынешнее руководство Украины в лице министра иностранных дел Андрея Сибиги заявило о сохранении приоритетности присоединения к НАТО.
Кроме того, Грушко назвал абсурдными заявления о намерении лидеров европейских стран – членов НАТО послать на Украину свои войска в качестве миротворцев. А в целом разговоры о миротворчестве в контексте этого конфликта Грушко считает «попыткой поставить телегу впереди лошади». По его мнению, к вопросу о международном сопровождении соглашения можно подойти «лишь тогда, когда это соглашение будет выработано». Грушко подчеркнул, что речь может идти о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая следила бы за выполнением отдельных пунктов этого соглашения, или о гарантийных механизмах.
Только взаимные договоренности и форматы смогут быть реализованы, сказал военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Он объяснил, что определение форматов наблюдателей обычно начинается только после достижения консенсуса по начальным условиям гипотетического соглашения. По мнению эксперта, условным наблюдателем за соблюдением режима прекращения огня может быть некая международная организация или третья страна – те же Китай или Индия.
Возможные механизмы отслеживания соблюдения прекращения огня начали активно обсуждаться после американо-украинских переговоров в саудовской Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня, предложенному американцами. А 14 марта Путин подчеркнул, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. «Мы «за», но есть нюансы», – подчеркнул глава государства, говоря о предложении США и Украины объявить месячное перемирие. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним.
В диалоге с Россией на тему украинского конфликта у Трампа одна главная красная линия – время, указывает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По словам эксперта, президенту США нужно как можно быстрее добиться результатов на этом направлении, чтобы «продать» их американскому электорату в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Поэтому, когда Трамп говорит об улучшении двусторонних отношений с Россией, он в первую очередь на сегодняшний день надеется на урегулирование украинского конфликта, а не наоборот. «Как только он посчитает, что его деятельность на дипломатическом направлении не дает результатов, он может попытаться свернуть весь процесс, обвинив в этом всех, включая Россию», – подчеркнула американист.