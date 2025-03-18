Какие условия могут рассматриваться Россией и США для прекращения огня

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 18 марта второй официальный телефонный разговор. За день до запланированного звонка эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – сказал он. До этого о возможном контакте с Кремлем заявил сам Трамп. «Поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа. Мы хотим понять, сможем ли закончить конфликт. Может быть, сможем, а может, и нет, но, я думаю, у нас есть неплохой шанс», – заявил Трамп журналистам 17 марта. На вопрос корреспондента агентства Reuters о том, какие темы затронут лидеры, Трамп упомянул «землю» и «атомные электростанции». Он также подчеркнул, что уже говорил с Киевом и Москвой о «разделе некоторых активов». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что «есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены русские. Там (на Запорожской АЭС. – «Ведомости») находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии на Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю».