Белый дом заявил, что цель достижения мира на Украине никогда не была так близка
Белый дом считает, что в свете предстоящего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным Штаты находятся на финишной прямой к установлению мира на Украине, и эта цель еще никогда не была так близка. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на пресс-брифинге.
Она подчеркнула, что телефонный разговор запланирован на 18 марта, и она не будет забегать вперед, комментируя его.
«Я могу сказать, что мы находимся в 10 ярдах [в двух шагах] от мира, и мы никогда не были так близки к мирному соглашению, как в этот момент. И, как вам известно, президент полон решимости добиться этого», – сказала Левитт.
Администрация обнародует детали разговора Путина и Трампа по его завершении.
«Могу вас заверить, что в духе прозрачности, как всегда поступает этот президент, вы услышите либо от него самого, либо от одного из нас сразу после завтрашнего телефонного разговора», – сказала она.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что для согласования нового разговора Путина и Трампа, который запланирован на 18 марта, потребовались дни, такие контакты на высшем уровне могут согласовываться очень быстро.
По его словам, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Список тем для переговоров президентов включает вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.
Агентство Reuters писало, что Трамп заявил журналистам о своем намерении созвониться с Путиным 18 марта. На брифинге 17 марта Песков подтвердил информацию о подготовке разговора лидеров России и США на эту дату.
Трамп говорил представителям прессы, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине и что он планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и атомных электростанций. При этом Песков на брифинге днем 17 марта не раскрыл повестку предстоящих переговоров.