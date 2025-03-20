Кремль: переговоры РФ и США пройдут «в самые ближайшие дни»Имена представителей РФ огласят позже
Переговоры делегаций России и США в саудовской Джидде состоятся в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Речь идет о самых ближайших днях», – сказал представитель Кремля.
О том, кто будет представлять сторону России на переговорах, Песков не сообщил, отметив, что эта информация будет обнародована своевременно.
18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.
19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Fox, что 23 марта в саудовской Джидде пройдет российско-американская встреча, где будут прорабатываться вопросы частичного прекращения огня. Он также отметил, что Путин и Трамп согласовали идею прекращения ударов не только по энерго-, но и иной инфраструктуре, но Песков заявил, что речь шла об энергетической инфраструктуре.