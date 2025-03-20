Кремль: переговоры РФ и США пройдут «в самые ближайшие дни»

19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Fox, что 23 марта в саудовской Джидде пройдет российско-американская встреча, где будут прорабатываться вопросы частичного прекращения огня. Он также отметил, что Путин и Трамп согласовали идею прекращения ударов не только по энерго-, но и иной инфраструктуре, но Песков заявил, что речь шла об энергетической инфраструктуре.