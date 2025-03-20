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Кремль: переговоры РФ и США пройдут «в самые ближайшие дни»

Имена представителей РФ огласят позже
Ведомости

Переговоры делегаций России и США в саудовской Джидде состоятся в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Речь идет о самых ближайших днях», – сказал представитель Кремля.

О том, кто будет представлять сторону России на переговорах, Песков не сообщил, отметив, что эта информация будет обнародована своевременно.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.

19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Fox, что 23 марта в саудовской Джидде пройдет российско-американская встреча, где будут прорабатываться вопросы частичного прекращения огня. Он также отметил, что Путин и Трамп согласовали идею прекращения ударов не только по энерго-, но и иной инфраструктуре, но Песков заявил, что речь шла об энергетической инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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