Россия и США начали переговоры в Эр-Рияде

Россия и США начали переговоры в Эр-РиядеОни пройдут в закрытом режиме, планируется обсуждение возможного прекращения огня в Черном море
Москва и Вашингтон начали переговоры в саудовской столице Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где проходит встреча российской и американской делегаций.
Со стороны России на переговорах – советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На встрече, как заявлялось, не присутствуют представители МИДа. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации на переговорах. Известно, что в ее составе не будет руководства внешнеполитического ведомства. По данным ТАСС, предполагается, что в состав делегации США войдут директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
На переговорах стороны могут обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом, писал Bloomberg. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море.
Накануне, вечером 23 марта, состоялись переговоры США и Украины. Ход встречи украинская сторона отказалась комментировать, сообщив, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде. Келлог заявлял 20 марта, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. Обе стороны будут находиться в отдельных комнатах, а третья сторона, которой может выступить Вашингтон, будет передавать условия Москвы и Киева. Келлог пояснил, что это «своего рода челночная дипломатия между комнатами».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что после встреч в Саудовской Аравии будет виден «некоторый реальный прогресс», особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. По его мнению, за этим «естественным образом» последует полное прекращение боевых действий.