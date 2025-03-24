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Россия и США начали переговоры в Эр-Рияде

Они пройдут в закрытом режиме, планируется обсуждение возможного прекращения огня в Черном море
Максим Цуланов
Denis Balibouse / Pool via AP
Denis Balibouse / Pool via AP

Москва и Вашингтон начали переговоры в саудовской столице Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где проходит встреча российской и американской делегаций.

Со стороны России на переговорах – советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На встрече, как заявлялось, не присутствуют представители МИДа. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации на переговорах. Известно, что в ее составе не будет руководства внешнеполитического ведомства. По данным ТАСС, предполагается, что в состав делегации США войдут директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

На переговорах стороны могут обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом, писал Bloomberg. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море.

Накануне, вечером 23 марта, состоялись переговоры США и Украины. Ход встречи украинская сторона отказалась комментировать, сообщив, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде. Келлог заявлял 20 марта, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. Обе стороны будут находиться в отдельных комнатах, а третья сторона, которой может выступить Вашингтон, будет передавать условия Москвы и Киева. Келлог пояснил, что это «своего рода челночная дипломатия между комнатами».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что после встреч в Саудовской Аравии будет виден «некоторый реальный прогресс», особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. По его мнению, за этим «естественным образом» последует полное прекращение боевых действий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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