Россия и США начали переговоры в Эр-Рияде

Со стороны России на переговорах – советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На встрече, как заявлялось, не присутствуют представители МИДа. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации на переговорах. Известно, что в ее составе не будет руководства внешнеполитического ведомства. По данным ТАСС, предполагается, что в состав делегации США войдут директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.