Уиткофф не увидел у Путина желания захватывать «всю Европу»

На следующей неделе украинская и российская делегация проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пересекаться на них представители Москвы и Киева не будут. Bloomberg писал, что в ходе встреч стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом.