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Уиткофф не увидел у Путина желания захватывать «всю Европу»

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент РФ Владимир Путин не стремится захватывать всю Европу, российский лидер, по его мнению, «хочет мира». Об этом Уиткофф сказал телеканалу Fox News в преддверии переговоров российской и украинской делегаций с США, которые пройдут в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Путин хочет положить конец российско-украинскому конфликту, считает спецпосланник президента США.

«Я чувствую, что он хочет мира», – приводит его слова Reuters.

По его мнению, после встреч в Саудовской Аравии будет виден «некоторый реальный прогресс», особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. За этим «естественным образом» последует полное прекращение боевых действий, считает Уиткофф.

Отвечая на вопрос о критике в адрес Путина со стороны Запада, он «преуменьшил» опасения союзников Вашингтона по НАТО по поводу того, что РФ после заключения соглашения может «осмелеть» и вторгнуться в соседние страны, пишет Reuters.

«Я просто не вижу, чтобы он хотел захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны», – сказал спецпосланник американского президента.

На следующей неделе украинская и российская делегация проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пересекаться на них представители Москвы и Киева не будут. Bloomberg писал, что в ходе встреч стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом.

Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта, а встреча украинской и американской делегаций начнется 23 марта, писал Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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