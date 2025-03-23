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Bloomberg: Белый дом стремится заключить сделку о перемирии к 20 апреля

Ведомости

США надеются добиться прекращения огня между Россией и Украиной в течение нескольких недель, Белый дом хочет заключить соглашение о перемирии к Пасхе, 20 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Белый дом нацелен на заключение сделки к 20 апреля, но в администрации признают, что сроки могут сместиться из-за серьезных расхождений в позициях двух сторон, сообщили агентству источники, знакомые с планами властей США. 

Россия ранее выдвинула требование о прекращении поставок оружия Киеву, выполнение которого необходимо для заключения мирного сокращения. Эту позицию, напоминает Bloomberg, Украина и ее союзники отвергли. По данным собеседников агентства, Белый дом, который в начале марта ненадолго приостановил важные поставки вооружений, пока не согласился ни на какие ограничения в этом вопросе.

На следующей неделе украинская и российская делегация проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пересекаться на них представители Москвы и Киева не будут

На переговорах, как ожидается, стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море. Представители Москвы и Киева будут участвовать в параллельных переговорах о прекращении конфликта впервые тех пор, как стороны встретились в Стамбуле в марте 2022 г. и не смогли прийти к мирному соглашению, указывает агентство. 

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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