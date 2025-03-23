Bloomberg: Белый дом стремится заключить сделку о перемирии к 20 апреля
США надеются добиться прекращения огня между Россией и Украиной в течение нескольких недель, Белый дом хочет заключить соглашение о перемирии к Пасхе, 20 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Белый дом нацелен на заключение сделки к 20 апреля, но в администрации признают, что сроки могут сместиться из-за серьезных расхождений в позициях двух сторон, сообщили агентству источники, знакомые с планами властей США.
Россия ранее выдвинула требование о прекращении поставок оружия Киеву, выполнение которого необходимо для заключения мирного сокращения. Эту позицию, напоминает Bloomberg, Украина и ее союзники отвергли. По данным собеседников агентства, Белый дом, который в начале марта ненадолго приостановил важные поставки вооружений, пока не согласился ни на какие ограничения в этом вопросе.
На следующей неделе украинская и российская делегация проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пересекаться на них представители Москвы и Киева не будут.
На переговорах, как ожидается, стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море. Представители Москвы и Киева будут участвовать в параллельных переговорах о прекращении конфликта впервые тех пор, как стороны встретились в Стамбуле в марте 2022 г. и не смогли прийти к мирному соглашению, указывает агентство.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.