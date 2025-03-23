Bloomberg: Белый дом стремится заключить сделку о перемирии к 20 апреля

На переговорах, как ожидается, стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах с лидером США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море. Представители Москвы и Киева будут участвовать в параллельных переговорах о прекращении конфликта впервые тех пор, как стороны встретились в Стамбуле в марте 2022 г. и не смогли прийти к мирному соглашению, указывает агентство.