Трамп: ведутся переговоры о прекращении огня и разделе территорий Украины

«Могу вам сказать, что у меня были очень хорошие переговоры, как вы знаете, с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я должен сказать, что у меня сложились очень хорошие отношения с обоими лидерами, и, думаю, у нас есть рамки соглашения. Надеюсь, что у нас есть рамки соглашения», – сказал он.