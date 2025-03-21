Трамп: ведутся переговоры о прекращении огня и разделе территорий Украины

Трамп: ведутся переговоры о прекращении огня и разделе территорий УкраиныОн также заявил, что у сторон уже есть «рамки соглашения»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прямо в данный момент идут переговоры по соглашению о прекращении огня на Украине, включая вопросы территориального раздела.
«Я считаю, что в ближайшее время у нас будет полное прекращение огня. Затем будет заключено соглашение. В настоящее время идет его обсуждение, в том числе в отношении раздела территорий и других вопросов. Переговоры проходят прямо сейчас», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским у сторон уже есть «рамки соглашения» по Украине.
«Могу вам сказать, что у меня были очень хорошие переговоры, как вы знаете, с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я должен сказать, что у меня сложились очень хорошие отношения с обоими лидерами, и, думаю, у нас есть рамки соглашения. Надеюсь, что у нас есть рамки соглашения», – сказал он.
Во время общения с прессой у Трампа спросили, намерен ли он вводить новые санкции против России за ее продолжающиеся военные действия на Украине. Он уклонился от прямого ответа.
Трамп добавил, что режим прекращения огня действует «во многих районах» и пока «очень хорошо» соблюдается.
18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду.
Несмотря на это, 20 марта, согласно версии следствия, украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, подорвали газораспределительную станцию «Суджа», объект получил существенные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.