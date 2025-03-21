Киев и Москва не будут контактировать на переговорах в Саудовской Аравии
Украина не будет контактировать с Россией на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта, сообщил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Нам неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США», – также заявил Тихий. Он отметил, что на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии будут обсуждаться детали «решений, которые уже приняты». В частности, будут вестись переговоры относительно прекращения огня.
От Украины на переговоры поедут представители оборонных и энергетических ведомств, добавил спикер.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал ранее, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. По его словам, цель – достичь всеобъемлющего прекращения огня. Что, по мнению Келлога, станет первым шагом к завершению конфликта.
Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам Ушакова, эти специалисты обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.
20 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем для обсуждения на переговорах станет вопрос о возможном возобновлении черноморской инициативы.