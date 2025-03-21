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Киев и Москва не будут контактировать на переговорах в Саудовской Аравии

Ведомости

Украина не будет контактировать с Россией на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта, сообщил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

«Нам неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США», – также заявил Тихий. Он отметил, что на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии будут обсуждаться детали «решений, которые уже приняты». В частности, будут вестись переговоры относительно прекращения огня.

От Украины на переговоры поедут представители оборонных и энергетических ведомств, добавил спикер.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал ранее, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. По его словам, цель – достичь всеобъемлющего прекращения огня. Что, по мнению Келлога, станет первым шагом к завершению конфликта.

Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам Ушакова, эти специалисты обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.

20 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем для обсуждения на переговорах станет вопрос о возможном возобновлении черноморской инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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