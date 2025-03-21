Киев и Москва не будут контактировать на переговорах в Саудовской Аравии

«Нам неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США», – также заявил Тихий. Он отметил, что на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии будут обсуждаться детали «решений, которые уже приняты». В частности, будут вестись переговоры относительно прекращения огня.