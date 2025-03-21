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Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин лично подобрал кандидатуры председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и советника директора ФСБ России Сергея Беседы для участия в переговорах с США. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», – подчеркнул Песков.

20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что на переговорах с США, которые состоятся в Саудовской Аравии 24 марта, российскую делегацию возглавят Карасин и Беседа. По его словам, они обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.

Песков говорил, что одной из тем для обсуждения на переговорах станет вопрос о возможном возобновлении черноморской инициативы. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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