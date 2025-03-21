Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США
Президент РФ Владимир Путин лично подобрал кандидатуры председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и советника директора ФСБ России Сергея Беседы для участия в переговорах с США. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», – подчеркнул Песков.
20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что на переговорах с США, которые состоятся в Саудовской Аравии 24 марта, российскую делегацию возглавят Карасин и Беседа. По его словам, они обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.
Песков говорил, что одной из тем для обсуждения на переговорах станет вопрос о возможном возобновлении черноморской инициативы. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.