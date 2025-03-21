Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США

20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что на переговорах с США, которые состоятся в Саудовской Аравии 24 марта, российскую делегацию возглавят Карасин и Беседа. По его словам, они обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.