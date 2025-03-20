Келлог: США в Эр-Рияде хотят провести непрямые переговоры между РФ и Украиной

«Там обе стороны будут находиться в отдельных комнатах, и, по сути, вы заходите к одной стороне и спрашиваете: «Каковы ваши условия?» Затем идете к другой стороне и спрашиваете то же самое: «Каковы ваши условия?» Это своего рода челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде, и вот где сейчас идут переговоры», – заявил Келлог.