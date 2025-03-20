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Келлог: США в Эр-Рияде хотят провести непрямые переговоры между РФ и Украиной

Ведомости

США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

По его словам, они постараются организовать то, что называют техническими группами в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

«Там обе стороны будут находиться в отдельных комнатах, и, по сути, вы заходите к одной стороне и спрашиваете: «Каковы ваши условия?» Затем идете к другой стороне и спрашиваете то же самое: «Каковы ваши условия?» Это своего рода челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде, и вот где сейчас идут переговоры», – заявил Келлог.

По его словам, цель – достичь всеобъемлющего прекращения огня. Что, по мнению Келлога, станет первым шагом к завершению конфликта.

Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам Ушакова, эти специалисты обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.

На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем для обсуждения на переговорах станет вопрос о возможном возобновлении черноморской инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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