Келлог: США в Эр-Рияде хотят провести непрямые переговоры между РФ и Украиной
США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
По его словам, они постараются организовать то, что называют техническими группами в ходе переговоров в Саудовской Аравии.
«Там обе стороны будут находиться в отдельных комнатах, и, по сути, вы заходите к одной стороне и спрашиваете: «Каковы ваши условия?» Затем идете к другой стороне и спрашиваете то же самое: «Каковы ваши условия?» Это своего рода челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде, и вот где сейчас идут переговоры», – заявил Келлог.
По его словам, цель – достичь всеобъемлющего прекращения огня. Что, по мнению Келлога, станет первым шагом к завершению конфликта.
Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам Ушакова, эти специалисты обладают большим опытом в переговорах и хорошо разбираются в вопросах международной политики.
На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем для обсуждения на переговорах станет вопрос о возможном возобновлении черноморской инициативы.