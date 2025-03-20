На переговорах РФ и США в Джидде будет обсуждаться черноморская инициатива

«Ведь президенты [РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп] говорили также о возобновлении черноморской инициативы, там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вот в том числе и для обсуждения этих нюансов», – сказал Песков, говоря о предстоящей российско-американской встрече.