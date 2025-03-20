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На переговорах РФ и США в Джидде будет обсуждаться черноморская инициатива

Ведомости

Одной из тем для переговоров делегаций России и США в саудовской Джидде станет обсуждение нюансов возможного возобновления черноморской инициативы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Ведь президенты [РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп] говорили также о возобновлении черноморской инициативы, там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вот в том числе и для обсуждения этих нюансов», – сказал Песков, говоря о предстоящей российско-американской встрече.

Представитель Кремля напомнил, что у России был «достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы», подчеркнув, что Москва выполняла все условия, но условия по отношению к ней так и не были выполнены.

На переговорах с США предполагается также обсуждение других аспектов, связанных с украинским регулированием, «которые стороны посчитают необходимыми».

20 марта Песков подтвердил, что переговоры делегаций России и США в Джидде состоятся в самые ближайшие дни. По его словам, сейчас идет согласование последних нюансов. 19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры России и США в Джидде, заявив, что они пройдут 23 марта. По его словам, на встрече будут прорабатываться вопросы частичного прекращения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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