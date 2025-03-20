На переговорах РФ и США в Джидде будет обсуждаться черноморская инициатива
Одной из тем для переговоров делегаций России и США в саудовской Джидде станет обсуждение нюансов возможного возобновления черноморской инициативы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Ведь президенты [РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп] говорили также о возобновлении черноморской инициативы, там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вот в том числе и для обсуждения этих нюансов», – сказал Песков, говоря о предстоящей российско-американской встрече.
Представитель Кремля напомнил, что у России был «достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы», подчеркнув, что Москва выполняла все условия, но условия по отношению к ней так и не были выполнены.
На переговорах с США предполагается также обсуждение других аспектов, связанных с украинским регулированием, «которые стороны посчитают необходимыми».
20 марта Песков подтвердил, что переговоры делегаций России и США в Джидде состоятся в самые ближайшие дни. По его словам, сейчас идет согласование последних нюансов. 19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры России и США в Джидде, заявив, что они пройдут 23 марта. По его словам, на встрече будут прорабатываться вопросы частичного прекращения огня.