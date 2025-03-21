Госдеп не раскрыл имена участников делегации на переговорах с РФ и Украиной

«Я не буду говорить о конкретных людях в командах, но это должностные лица высокого ранга. Это не руководство», – сказала она (цитата по ТАСС). Брюс отметила, что встреча в Саудовской Аравии представляет динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, которая, «несомненно, приведет к результатам».