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Госдеп не раскрыл имена участников делегации на переговорах с РФ и Украиной

Ведомости

Госдепартамент США не стал раскрывать имена участников американской делегации на переговорах с Россией и Украиной в саудовском Эр-Рияде, но в ее составе не будет руководства внешнеполитического ведомства. Об этом сообщила руководитель пресс-службы госдепа Тэмми Брюс.

«Я не буду говорить о конкретных людях в командах, но это должностные лица высокого ранга. Это не руководство», – сказала она (цитата по ТАСС). Брюс отметила, что встреча в Саудовской Аравии представляет динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, которая, «несомненно, приведет к результатам».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 20 марта сообщил, что переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта. Он рассказал, что стороны обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Вместе с тем, в Эр-Рияд прибудет украинская делегация. 21 марта президент США Владимир Зеленский объявил, что на предстоящих переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии 24 марта украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям» 20 марта, что на переговорах не будет представителей МИД России. Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил 20 марта, что США в Саудовской Аравии собираются провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. Обе стороны будут находиться в отдельных комнатах, а третья сторона, которой может выступить Вашингтон, будет передавать условия Москвы и Киева. Келлог пояснил, что это «своего рода челночная дипломатия между комнатами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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