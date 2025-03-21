На переговорах с США украинскую делегацию возглавит министр обороны
На предстоящих переговорах между Украиной и США в Саудовской аравии 24 марта украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский портал «Новости.live».
Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии украинская сторона предоставит США список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие.
18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду.
Несмотря на это, 20 марта, согласно версии следствия, украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, подорвали газораспределительную станцию «Суджа», объект получил существенные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.