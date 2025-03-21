На переговорах с США украинскую делегацию возглавит министр обороны

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду.