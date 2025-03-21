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На переговорах с США украинскую делегацию возглавит министр обороны

Ведомости

На предстоящих переговорах между Украиной и США в Саудовской аравии 24 марта украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский портал «Новости.live».

Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии украинская сторона предоставит США список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. 

Несмотря на это, 20 марта, согласно версии следствия, украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, подорвали газораспределительную станцию «Суджа», объект получил существенные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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