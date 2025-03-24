Карасин заявил о завершении переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Переговоры длились с утра, участники делали три перерыва, после чего продолжали обсуждение. Встреча проходит в закрытом формате в гостинице The Ritz-Carlton. Российское Министерство иностранных дел на ней не представлено. Делегацию РФ возглавляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.