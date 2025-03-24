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Карасин заявил о завершении переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Встреча проходила в закрытом формате
Ведомости

Переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде подходят к завершению. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.

Позже источник в российской делегации сообщил ТАСС, что переговоры России и США завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

Переговоры длились с утра, участники делали три перерыва, после чего продолжали обсуждение. Встреча проходит в закрытом формате в гостинице The Ritz-Carlton. Российское Министерство иностранных дел на ней не представлено. Делегацию РФ возглавляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как ранее пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, они являются опытными дипломатами, хорошо разбирающимися в международной повестке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга комментировал, что Москве и Вашингтону предстоит еще много работы по урегулированию конфликта на Украине, требующей детальной проработки множества аспектов.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что от переговоров России и США в Эр-Рияде нужно не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа там ведется по множеству направлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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