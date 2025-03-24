Карасин заявил о завершении переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Карасин заявил о завершении переговоров между Россией и США в Эр-РиядеВстреча проходила в закрытом формате
Переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде подходят к завершению. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.
Позже источник в российской делегации сообщил ТАСС, что переговоры России и США завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.
Переговоры длились с утра, участники делали три перерыва, после чего продолжали обсуждение. Встреча проходит в закрытом формате в гостинице The Ritz-Carlton. Российское Министерство иностранных дел на ней не представлено. Делегацию РФ возглавляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ранее пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, они являются опытными дипломатами, хорошо разбирающимися в международной повестке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга комментировал, что Москве и Вашингтону предстоит еще много работы по урегулированию конфликта на Украине, требующей детальной проработки множества аспектов.
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что от переговоров России и США в Эр-Рияде нужно не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа там ведется по множеству направлений.