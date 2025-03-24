Песков: России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта

РФ и США проводят регулярные переговоры с февраля этого года после вступления в должность президента Трампа. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов России и США, 18 февраля прошла встреча российской и американской стороны в Саудовской Аравии, 27 февраля – в турецком Стамбуле.