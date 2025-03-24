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Песков: России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта

В настоящее время идет встреча делегаций стран в Саудовской Аравии
Ведомости

Москве и Вашингтону предстоит еще много работы по вопросам урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень, очень много различных аспектов, связанных с урегулированием», – сказал он.

Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что стороны обозначили контуры будущей мирной сделки, заявил, что в этом случае речь может идти о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования.

«Что касается технических вопросов, то по определенной части технических вопросов, по одному из, так сказать, сюжетов, сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегацией», – уточнил представитель Кремля.

Утром 24 марта в саудовском Эр-Рияде стартовали российско-американские переговоры. На встрече не присутствуют представители МИД РФ, также в переговорах не участвует руководство госдепартамента США. Bloomberg писал, что стороны могут обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также судоходство в Черном море.

РФ и США проводят регулярные переговоры с февраля этого года после вступления в должность президента Трампа. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов России и США, 18 февраля прошла встреча российской и американской стороны в Саудовской Аравии, 27 февраля – в турецком Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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