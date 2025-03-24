Песков: России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта

Песков: России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликтаВ настоящее время идет встреча делегаций стран в Саудовской Аравии
Москве и Вашингтону предстоит еще много работы по вопросам урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень, очень много различных аспектов, связанных с урегулированием», – сказал он.
Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что стороны обозначили контуры будущей мирной сделки, заявил, что в этом случае речь может идти о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования.
«Что касается технических вопросов, то по определенной части технических вопросов, по одному из, так сказать, сюжетов, сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегацией», – уточнил представитель Кремля.
Утром 24 марта в саудовском Эр-Рияде стартовали российско-американские переговоры. На встрече не присутствуют представители МИД РФ, также в переговорах не участвует руководство госдепартамента США. Bloomberg писал, что стороны могут обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также судоходство в Черном море.
РФ и США проводят регулярные переговоры с февраля этого года после вступления в должность президента Трампа. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов России и США, 18 февраля прошла встреча российской и американской стороны в Саудовской Аравии, 27 февраля – в турецком Стамбуле.