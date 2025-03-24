Захарова призвала не ждать прорывов от переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Российскую делегацию в этот раз возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что это действительно опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. А вот представители МИД РФ на встрече не присутствуют.