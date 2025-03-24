Захарова призвала не ждать прорывов от переговоров РФ и США в Эр-Рияде
От переговоров России и США в Эр-Рияде необходимо не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа ведется по множеству направлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Работа идет за закрытыми дверями», – отметила дипломат, выступая в РЭУ имени Плеханова (цитата по «РИА Новости»).
В саудовской столице Эр-Рияде уже несколько часов продолжаются переговоры России и США по урегулированию украинского кризиса. Их прерывали на перерыв, после которого стороны обещали продолжить общение.
Известно, что встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где идут переговоры.
Российскую делегацию в этот раз возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что это действительно опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. А вот представители МИД РФ на встрече не присутствуют.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге пояснял, что Москве и Вашингтону предстоит еще много работы по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Сторонам нужно проработать множество различных аспектов.