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Захарова призвала не ждать прорывов от переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Ведомости

От переговоров России и США в Эр-Рияде необходимо не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа ведется по множеству направлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работа идет за закрытыми дверями», – отметила дипломат, выступая в РЭУ имени Плеханова (цитата по «РИА Новости»).

В саудовской столице Эр-Рияде уже несколько часов продолжаются переговоры России и США по урегулированию украинского кризиса. Их прерывали на перерыв, после которого стороны обещали продолжить общение.

Известно, что встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где идут переговоры.

Российскую делегацию в этот раз возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что это действительно опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. А вот представители МИД РФ на встрече не присутствуют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге пояснял, что Москве и Вашингтону предстоит еще много работы по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Сторонам нужно проработать множество различных аспектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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