Делегации России и США ушли на третий перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде

Переговоры в Эр-Рияде начались в 10:00 мск 24 марта. Со стороны России на переговорах – советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным ТАСС, в состав делегации США могут входить директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.