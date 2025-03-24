Делегации России и США ушли на третий перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде
Российская и американская делегации ушли на третий перерыв в рамках переговоров в саудовском Эр-Рияде, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Без учета перерывов переговоры РФ и США 24 марта идут более восьми часов.
Переговоры в Эр-Рияде начались в 10:00 мск 24 марта. Со стороны России на переговорах – советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным ТАСС, в состав делегации США могут входить директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.