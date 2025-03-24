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Делегации России и США ушли на третий перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде

Ведомости

Российская и американская делегации ушли на третий перерыв в рамках переговоров в саудовском Эр-Рияде, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Без учета перерывов переговоры РФ и США 24 марта идут более восьми часов.

Переговоры в Эр-Рияде начались в 10:00 мск 24 марта. Со стороны России на переговорах – советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным ТАСС, в состав делегации США могут входить директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

На встрече, как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не присутствуют представители российского МИДа и, как говорил руководитель пресс-службы госдепа Тэмми Брюс, руководство госдепартамента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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