Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос границ и возможность передачи АЭС

«Сейчас мы обсуждаем территории. Мы говорим о линиях демаркации. Мы обсуждаем право собственности на электростанцию. Некоторые считают, что США должны взять электростанцию под свой контроль и управлять ею, поскольку у нас есть необходимые знания и опыт для ее восстановления и эксплуатации. В принципе, меня бы устроил такой вариант. Но, в частности, обсуждается вопрос о собственности на крупную атомную электростанцию», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.