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Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос границ и возможность передачи АЭС

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о демаркационных линиях, территориях и праве собственности на атомную электростанцию в ходе переговоров по разрешению конфликта на Украине.

«Сейчас мы обсуждаем территории. Мы говорим о линиях демаркации. Мы обсуждаем право собственности на электростанцию. Некоторые считают, что США должны взять электростанцию под свой контроль и управлять ею, поскольку у нас есть необходимые знания и опыт для ее восстановления и эксплуатации. В принципе, меня бы устроил такой вариант. Но, в частности, обсуждается вопрос о собственности на крупную атомную электростанцию», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп не сообщил, какая именно атомная электростанция обсуждается в переговорах.

24 марта в Эр-Рияде РФ и США проводят переговоры. Российскую сторону на встрече представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что это опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон и др.

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта в ходе брифинга отметил, что России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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