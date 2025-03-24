Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос границ и возможность передачи АЭС
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о демаркационных линиях, территориях и праве собственности на атомную электростанцию в ходе переговоров по разрешению конфликта на Украине.
«Сейчас мы обсуждаем территории. Мы говорим о линиях демаркации. Мы обсуждаем право собственности на электростанцию. Некоторые считают, что США должны взять электростанцию под свой контроль и управлять ею, поскольку у нас есть необходимые знания и опыт для ее восстановления и эксплуатации. В принципе, меня бы устроил такой вариант. Но, в частности, обсуждается вопрос о собственности на крупную атомную электростанцию», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп не сообщил, какая именно атомная электростанция обсуждается в переговорах.
24 марта в Эр-Рияде РФ и США проводят переговоры. Российскую сторону на встрече представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что это опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон и др.
23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта в ходе брифинга отметил, что России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта.