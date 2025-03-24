Кремль: на повестке дня в Эр-Рияде – вопрос черноморской инициативы
Вопрос черноморской инициативы находится на повестке дня в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили об информации в СМИ насчет возможного обсуждения территорий на встрече в Саудовской Аравии.
«Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы», – ответил Песков, добавив, что она исходила от президента США Дональда Трампа и российский лидер Владимир Путин согласился на это.
По словам Пескова, «именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд». Он отметил, что в первую очередь речь идет о безопасности судоходства.
«Но если вы помните в ее предыдущем виде инициативу, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которая, кстати говоря, в прошлый раз выполнена не была. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
На брифинге 20 марта Песков анонсировал обсуждение нюансов возможного возобновления черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде. Представитель Кремля также говорил, что на переговорах с США предполагается обсуждение других аспектов, связанных с украинским регулированием, «которые стороны посчитают необходимыми».
Делегации России и США начали переговоры в закрытом формате в Эр-Рияде 24 марта. Со стороны России на встрече присутствуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации.