Кремль: на повестке дня в Эр-Рияде – вопрос черноморской инициативы

«Но если вы помните в ее предыдущем виде инициативу, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которая, кстати говоря, в прошлый раз выполнена не была. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня», – сказал пресс-секретарь президента РФ.