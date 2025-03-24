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Кремль: на повестке дня в Эр-Рияде – вопрос черноморской инициативы

Ведомости

Вопрос черноморской инициативы находится на повестке дня в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили об информации в СМИ насчет возможного обсуждения территорий на встрече в Саудовской Аравии.

«Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы», – ответил Песков, добавив, что она исходила от президента США Дональда Трампа и российский лидер Владимир Путин согласился на это.

По словам Пескова, «именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд». Он отметил, что в первую очередь речь идет о безопасности судоходства.

«Но если вы помните в ее предыдущем виде инициативу, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которая, кстати говоря, в прошлый раз выполнена не была. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

На брифинге 20 марта Песков анонсировал обсуждение нюансов возможного возобновления черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде. Представитель Кремля также говорил, что на переговорах с США предполагается обсуждение других аспектов, связанных с украинским регулированием, «которые стороны посчитают необходимыми».

Делегации России и США начали переговоры в закрытом формате в Эр-Рияде 24 марта. Со стороны России на встрече присутствуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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