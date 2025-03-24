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FT: переговоры США и России по Черному морю заставляют Европу нервничать

Ведомости

Европейские государства на Черном море с тревогой наблюдают за продолжающимися 24 марта в Саудовской Аравии мирными переговорами между США и Россией по Украине, опасаясь возможной сделки по восстановлению влияния Москвы в Черном море. Об этом пишет Financial Times (FT).

Румыния и Болгария опасаются существенных изменений статус-кво в Черном море после переговоров между Россией и США. Любое достигнутое соглашение будет выгодно Москве, считают европейские чиновники, также это расширит зону действий российского военно-морского флота.

Россия и США начали переговоры в саудовском Эр-Рияде. Встреча проходит в закрытом формате. Со стороны Москвы участвуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Представителей МИДа на встрече нет. Кто будет со стороны Штатов, госдепартамент США не раскрыл. Известно, что в составе не будет руководства внешнеполитического ведомства.

На переговорах стороны могут обсудить детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море.

По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, после встречи будет виден прогресс особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. За этим последует полное прекращение огня, считает Уиткофф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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