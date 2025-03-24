FT: переговоры США и России по Черному морю заставляют Европу нервничать
Европейские государства на Черном море с тревогой наблюдают за продолжающимися 24 марта в Саудовской Аравии мирными переговорами между США и Россией по Украине, опасаясь возможной сделки по восстановлению влияния Москвы в Черном море. Об этом пишет Financial Times (FT).
Румыния и Болгария опасаются существенных изменений статус-кво в Черном море после переговоров между Россией и США. Любое достигнутое соглашение будет выгодно Москве, считают европейские чиновники, также это расширит зону действий российского военно-морского флота.
Россия и США начали переговоры в саудовском Эр-Рияде. Встреча проходит в закрытом формате. Со стороны Москвы участвуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Представителей МИДа на встрече нет. Кто будет со стороны Штатов, госдепартамент США не раскрыл. Известно, что в составе не будет руководства внешнеполитического ведомства.
На переговорах стороны могут обсудить детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам. Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море.
По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, после встречи будет виден прогресс особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. За этим последует полное прекращение огня, считает Уиткофф.