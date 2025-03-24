FT: переговоры США и России по Черному морю заставляют Европу нервничать

Россия и США начали переговоры в саудовском Эр-Рияде. Встреча проходит в закрытом формате. Со стороны Москвы участвуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Представителей МИДа на встрече нет. Кто будет со стороны Штатов, госдепартамент США не раскрыл. Известно, что в составе не будет руководства внешнеполитического ведомства.