Песков: информация после переговоров в Эр-Рияде будет доложена главе государства
Информация по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 24 марта будет незамедлительно доложена главе государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они во время переговоров не могут же давать информацию. Идут переговоры. Идет работа», – добавил Песков.
Россия и США ведут переговоры в Эр-Рияде в закрытом режиме. Журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где проходит встреча делегаций.
В ходе диалога стороны могут обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также в Черном море.