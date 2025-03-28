В Кремле заявили о возможности снятия моратория на удары по энергетике Украины

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры. ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с применением реактивных снарядов, в результате энергообъект был уничтожен. Также в Саратовской области сбиты и перехвачены 19 украинских беспилотников. По данным Минобороны, они были нацелены на поражение инфраструктуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода.