В Кремле заявили о возможности снятия моратория на удары по энергетике Украины
Российская сторона оставляет за собой право на снятие 30-дневного моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре в случае несоблюдения этой договоренности со стороны Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков напомнил, что понимание о необходимости взаимного прекращения атак по энергетической инфраструктуре было достигнуто в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа 18 марта. В настоящий момент вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять приказ главы государства о приостановке атак на 30 дней.
Тем не менее пресс-секретарь российского президента отметил, что соблюдение данной договоренности со стороны РФ нелогично, поскольку энергетическая инфраструктура страны все еще подвергается обстрелам каждую ночь.
18 марта президент Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Глава России согласился и дал соответствующую команду.
ВС России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.
28 марта в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры. ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с применением реактивных снарядов, в результате энергообъект был уничтожен. Также в Саратовской области сбиты и перехвачены 19 украинских беспилотников. По данным Минобороны, они были нацелены на поражение инфраструктуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода.