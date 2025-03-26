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Минобороны: ВСУ ударили по энергообъектам в Крыму, Курской и Брянской областях

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на объекты гражданской энергетики РФ, несмотря на публичное заявление президента республики Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению подобных ударов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В частности, ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут были сбиты два украинских беспилотника. Они предназначались для атаки по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа, утверждает ведомство.

Кроме того, около 4:45 мск того же дня в Брянской области в результате удара украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети центр – Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Из-за этого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Также днем 25 марта в Курской области Минобороны РФ зафиксировало атаку украинского беспилотника по энергообъекту филиала ПАО «Россети центр – Курскэнерго». В результате произошло каскадное отключение ряда подстанций, без света остались более 4000 потребителей Хомутовского района.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и сразу же дал российским военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. Предложение о временном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры также было обсуждено в ходе переговоров представителей РФ и США в Эр-Рияде 24 марта.

На следующий день на сайте Кремля был опубликован «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме». При этом Зеленский в своем вечернем видеообращении 25 марта в Telegram-канале не подтвердил, что 18 марта является датой начала моратория.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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