Минобороны: ВСУ ударили по энергообъектам в Крыму, Курской и Брянской областях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на объекты гражданской энергетики РФ, несмотря на публичное заявление президента республики Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению подобных ударов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В частности, ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут были сбиты два украинских беспилотника. Они предназначались для атаки по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа, утверждает ведомство.
Кроме того, около 4:45 мск того же дня в Брянской области в результате удара украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети центр – Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Из-за этого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.
Также днем 25 марта в Курской области Минобороны РФ зафиксировало атаку украинского беспилотника по энергообъекту филиала ПАО «Россети центр – Курскэнерго». В результате произошло каскадное отключение ряда подстанций, без света остались более 4000 потребителей Хомутовского района.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и сразу же дал российским военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. Предложение о временном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры также было обсуждено в ходе переговоров представителей РФ и США в Эр-Рияде 24 марта.
На следующий день на сайте Кремля был опубликован «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме». При этом Зеленский в своем вечернем видеообращении 25 марта в Telegram-канале не подтвердил, что 18 марта является датой начала моратория.