Минобороны: ВСУ ударили по энергообъектам в Крыму, Курской и Брянской областях

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и сразу же дал российским военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. Предложение о временном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры также было обсуждено в ходе переговоров представителей РФ и США в Эр-Рияде 24 марта.