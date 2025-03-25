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Кремль опубликовал основные итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Некоторые пункты заявления будут выполнены при снятии санкций на продовольствие и удобрения
Анастасия Брянцева
Сергей Бобылев / ТАСС
Сергей Бобылев / ТАСС

Российская сторона опубликовала заявление по итогам экспертных консультаций с представителями США в Эр-Рияде 24 марта, сообщается на сайте Кремля.

Заявление содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Они были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта. Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Сообщается также, что Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира. Стороны приветствуют «добрые услуги» третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах, говорится в сообщении.

В заявлении представлены пункты, которые вступят в силу после выполнения некоторых условий. В частности, снятия санкционных ограничений на осуществление операций торгового финансирования, а также с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений. Также должны быть сняты санкции на работу страховых компаний с грузами продовольствия, с судов под российским флагом, задействованных в торговле ими, обслуживания таких кораблей в портах, а также на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и иных товаров, которые участвуют в производстве в указанной сфере.

Еще одним условием является снятие ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.

Пунктами заявления, которые вступят в силу после снятия санкционных ограничений, являются обеспечение реализации «черноморской инициативы». В их числе обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. Также в них входят содействие восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок со стороны США, снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к портам и платежным системам для проведения транзакций.

24 марта в саудовской столице Эр-Рияд в закрытом формате прошли переговоры российской и американской экспертных групп. Встреча длилась более 12 часов. Российскую сторону представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 марта рассказал, что основной темой встречи был вопрос, связанный с «черноморской инициативой», – обеспечение безопасности перевозок по морю. «Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа. И президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

На следующий день Белый дом сообщил, что Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.

18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением главы США остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.

Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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