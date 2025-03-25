Кремль опубликовал основные итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

В заявлении представлены пункты, которые вступят в силу после выполнения некоторых условий. В частности, снятия санкционных ограничений на осуществление операций торгового финансирования, а также с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений. Также должны быть сняты санкции на работу страховых компаний с грузами продовольствия, с судов под российским флагом, задействованных в торговле ими, обслуживания таких кораблей в портах, а также на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и иных товаров, которые участвуют в производстве в указанной сфере.