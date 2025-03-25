США и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Российская делегация уже покинула Эр-Рияд после переговоров с США, ожидается, что она вернется в Москву вечером 25 марта. При этом источник в украинской делегации сообщал Agence France-Presse о том, что в столице Саудовской Аравии продолжаются переговоры делегаций США и Украины.