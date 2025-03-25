США и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море

США и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном мореШтаты окажут помощь в восстановлении российского агроэкспорта, улучшат доступ к платежным системам
Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов, сообщил Белый дом в заявлении по итогам встречи в Саудовской Аравии.
«Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», – говорится в заявлении.
Переговоры России и США в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
Итоги переговоров России и США
Белый дом подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования.
Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.
«Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения между президентом Трампом и президентом Путиным о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины, – говорится в заявлении Белого дома. – Соединенные Штаты и Россия приветствуют посреднические усилия третьих стран в целях поддержки реализации энергетических и морских соглашений».
Переговоры между США и Украиной
Белый дом одновременно с заявлением по итогам переговоров с Россией выпустил заявление по встрече между украинской и американской делегациями, которая также прошла в Эр-Рияде.
Белый дом отметил, что Вашингтон и Киев также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
«Соединенные Штаты и Украина подтвердили приверженность США содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских задержанных и возвращению насильственно перемещенных украинских детей», – говорится в заявлении.
США и Украина согласились разработать шаги для выполнения соглашения между президентами Трампом и Владимиром Зеленским о запрете атак на энергетические объекты России и Украины, сообщил Белый дом.
США подчеркнули требование Трампа прекратить насилие в украинском конфликте и пообещали продолжать содействовать мирным переговорам.
Представители Украины и США завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, сообщило во вторник украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источник в украинской делегации.
Российская делегация уже покинула Эр-Рияд после переговоров с США, ожидается, что она вернется в Москву вечером 25 марта. При этом источник в украинской делегации сообщал Agence France-Presse о том, что в столице Саудовской Аравии продолжаются переговоры делегаций США и Украины.