СМИ: второй раунд переговоров США и Украины завершился
Представители Украины и США завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источник в украинской делегации.
Российская делегация уже покинула Эр-Рияд после переговоров с США, ожидается, что она вернется в Москву вечером 25 марта. При этом источник в украинской делегации сообщал Agence France-Presse о том, что в столице Саудовской Аравии продолжаются переговоры делегаций США и Украины.
24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. Продолжительность встречи составила более 12 часов, представители стран уходили на перерыв три раза. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по данным иностранных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
«РИА Новости» писали со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи, что совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта. Карасин сообщал в беседе с ТАСС, что на встрече обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной». По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Сенатор также добавил, что российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что содержание переговоров экспертных групп России и США, которые прошли 24 марта в Эр-Рияде, не будет обсуждаться публично. Имеются в виду именно технические переговоры, где большее внимание уделялось погружению в детали обсуждения. По его словам, в настоящее время содержание докладов по итогам переговоров анализируется в столицах государств, и только после окончания этого процесса «можно будет говорить о каких-то пониманиях».