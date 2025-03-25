СМИ: второй раунд переговоров США и Украины завершился

«РИА Новости» писали со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи, что совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта. Карасин сообщал в беседе с ТАСС, что на встрече обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной». По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Сенатор также добавил, что российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств.