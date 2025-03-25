Газета
Телеграм
/ Политика

СМИ: второй раунд переговоров США и Украины завершился

Ведомости

Представители Украины и США завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источник в украинской делегации.

Российская делегация уже покинула Эр-Рияд после переговоров с США, ожидается, что она вернется в Москву вечером 25 марта. При этом источник в украинской делегации сообщал Agence France-Presse о том, что в столице Саудовской Аравии продолжаются переговоры делегаций США и Украины.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. Продолжительность встречи составила более 12 часов, представители стран уходили на перерыв три раза. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по данным иностранных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

«РИА Новости» писали со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи, что совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта. Карасин сообщал в беседе с ТАСС, что на встрече обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной». По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Сенатор также добавил, что российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что содержание переговоров экспертных групп России и США, которые прошли 24 марта в Эр-Рияде, не будет обсуждаться публично. Имеются в виду именно технические переговоры, где большее внимание уделялось погружению в детали обсуждения. По его словам, в настоящее время содержание докладов по итогам переговоров анализируется в столицах государств, и только после окончания этого процесса «можно будет говорить о каких-то пониманиях».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных