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Российская делегация вылетела из Эр-Рияда в Москву

Американская и украинская стороны, по данным СМИ, продолжат переговоры в Саудовской Аравии
Ведомости

Российская делегация покинула саудовский Эр-Риад после переговоров с США, сообщает «РИА Новости». Они планируют быть в Москве вечером 25 марта.

В Эр-Рияде, по сообщению СМИ, продолжаются переговоры делегаций США и Украины. «Мы по-прежнему работаем с американцами», – заявил собеседник в украинской делегации агентству Agence France-Presse (цитата по ТАСС).

По словам участника делегации РФ, главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, на переговорах делегаций обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что основной темой обсуждений был вопрос, связанный с обеспечением безопасности перевозок по Черному морю.

Встреча делегаций России и США 24 марта длилась более 12 часов с тремя перерывами. Переговоры проходили в отеле The Ritz-Carlton в закрытом формате. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что от этих переговоров России и США в Эр-Рияде нужно не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа там ведется по множеству направлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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