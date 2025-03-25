Российская делегация вылетела из Эр-Рияда в Москву

Российская делегация вылетела из Эр-Рияда в МосквуАмериканская и украинская стороны, по данным СМИ, продолжат переговоры в Саудовской Аравии
Российская делегация покинула саудовский Эр-Риад после переговоров с США, сообщает «РИА Новости». Они планируют быть в Москве вечером 25 марта.
В Эр-Рияде, по сообщению СМИ, продолжаются переговоры делегаций США и Украины. «Мы по-прежнему работаем с американцами», – заявил собеседник в украинской делегации агентству Agence France-Presse (цитата по ТАСС).
По словам участника делегации РФ, главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, на переговорах делегаций обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что основной темой обсуждений был вопрос, связанный с обеспечением безопасности перевозок по Черному морю.
Встреча делегаций России и США 24 марта длилась более 12 часов с тремя перерывами. Переговоры проходили в отеле The Ritz-Carlton в закрытом формате. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что от этих переговоров России и США в Эр-Рияде нужно не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа там ведется по множеству направлений.