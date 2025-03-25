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Кремль: содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обсуждаться публично

Сейчас доклады по итогам встречи анализируются в Москве и Вашингтоне, рассказал Песков
Ведомости

Содержание переговоров экспертных групп России и США, которые прошли 24 марта в Эр-Рияде, не будет обсуждаться публично, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отметил, что речь идет именно о технических переговорах, где большее внимание уделялось погружению в детали обсуждения. 

Он также подчеркнул, что на данный момент содержание докладов по итогам переговоров анализируется в столицах государств. Только после окончания этого процесса «можно будет говорить о каких-то пониманиях», сообщил Песков.

24 марта в саудовской столице Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча начала в 10:00 мск и длилась более 12 часов, представители стран уходили на перерыв три раза. Известно, что представители РФ и США общались в отеле The Ritz-Carlton в закрытом формате.

В ходе переговоров российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

Как сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом встречи, совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.

После проведения встречи Карасин в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе переговоров  обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной». По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств, добавил сенатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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