Кремль: содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обсуждаться публично

После проведения встречи Карасин в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной». По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств, добавил сенатор.