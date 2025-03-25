Кремль: содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обсуждаться публично

Кремль: содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обсуждаться публичноСейчас доклады по итогам встречи анализируются в Москве и Вашингтоне, рассказал Песков
Содержание переговоров экспертных групп России и США, которые прошли 24 марта в Эр-Рияде, не будет обсуждаться публично, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отметил, что речь идет именно о технических переговорах, где большее внимание уделялось погружению в детали обсуждения.
Он также подчеркнул, что на данный момент содержание докладов по итогам переговоров анализируется в столицах государств. Только после окончания этого процесса «можно будет говорить о каких-то пониманиях», сообщил Песков.
24 марта в саудовской столице Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча начала в 10:00 мск и длилась более 12 часов, представители стран уходили на перерыв три раза. Известно, что представители РФ и США общались в отеле The Ritz-Carlton в закрытом формате.
В ходе переговоров российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
Как сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом встречи, совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.
После проведения встречи Карасин в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной». По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств, добавил сенатор.