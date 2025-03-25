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Лавров рассказал об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде

В первую очередь, обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море
Инна Шульгина
РИА Новости
РИА Новости

О предварительных результатах переговоров России и США в Эр-Рияде в настоящее время докладывают президентам обеих стран, на встрече обсуждались, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море, сообщил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

В интервью Первому каналу Лавров заявил, что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой». По его словам, киевскому режиму невозможно верить на слово, необходимо добиться условий, при которых никто не будет пытаться Москву «от этого рынка отвадить». Для возобновления черноморской инициативы России потребуются «самые четкие, самые конкретные, проверяемые и работающие гарантии и механизмы», сказал Лавров, добавив, что эти гарантии могут быть только итогом приказа из США президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Министр иностранных дел также сообщил Первому каналу, что Киев атаковал газоизмерительную станцию в Судже, обвинив в этом Москву, несмотря на то, что от этого зависит обеспечение энергией стран Европы. По словам Лаврова, очередной теракт Киева приведет к резкому сокращению объема прокачки нефти для европейских потребителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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