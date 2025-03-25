Лавров рассказал об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде

В интервью Первому каналу Лавров заявил, что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой». По его словам, киевскому режиму невозможно верить на слово, необходимо добиться условий, при которых никто не будет пытаться Москву «от этого рынка отвадить». Для возобновления черноморской инициативы России потребуются «самые четкие, самые конкретные, проверяемые и работающие гарантии и механизмы», сказал Лавров, добавив, что эти гарантии могут быть только итогом приказа из США президенту Украины Владимиру Зеленскому.