Лавров рассказал об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Лавров рассказал об итогах переговоров РФ и США в Эр-РиядеВ первую очередь, обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море
О предварительных результатах переговоров России и США в Эр-Рияде в настоящее время докладывают президентам обеих стран, на встрече обсуждались, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море, сообщил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в беседе с ТАСС.
В интервью Первому каналу Лавров заявил, что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой». По его словам, киевскому режиму невозможно верить на слово, необходимо добиться условий, при которых никто не будет пытаться Москву «от этого рынка отвадить». Для возобновления черноморской инициативы России потребуются «самые четкие, самые конкретные, проверяемые и работающие гарантии и механизмы», сказал Лавров, добавив, что эти гарантии могут быть только итогом приказа из США президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Министр иностранных дел также сообщил Первому каналу, что Киев атаковал газоизмерительную станцию в Судже, обвинив в этом Москву, несмотря на то, что от этого зависит обеспечение энергией стран Европы. По словам Лаврова, очередной теракт Киева приведет к резкому сокращению объема прокачки нефти для европейских потребителей.