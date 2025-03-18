Трамп и Путин согласились начать путь к миру с прекращения ударов по энергетике

«По их мнению, ресурсы, которые Украина и Россия тратят на этот конфликт, было бы разумнее направить на нужды своих граждан, – говорится в сообщении. – Этот конфликт не должен был начинаться и должен был быть завершен уже давно посредством искренних и добросовестных мирных усилий».