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Трамп и Путин согласились начать путь к миру с прекращения ударов по энергетике

По их мнению, укрепление двусторонних связей принесет экономические выгоды и стабильность
Людмила Чернова
Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах, заявил Белый дом после телефонного разговора между двумя лидерами.

«Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения боевых действий в энергетической и инфраструктурной сферах, а также с технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного мира», – говорится в сообщении.

Эти переговоры начнутся незамедлительно на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.

В своем сообщении после окончания разговора Кремль сообщил, что Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду. Стороны также договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.

Разговор между Путиным и Трампом стал вторым с тех пор, как Трамп стал президентом.

Украинский конфликт

Центральной темой переговоров ожидаемо стал украинский конфликт и усилия по его урегулированию.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость установления мира и прекращения огня в войне на Украине, – сказал Белый дом. – Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться прочным мирным соглашением».

Белый дом также отметил, что Трамп и Путин подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

«По их мнению, ресурсы, которые Украина и Россия тратят на этот конфликт, было бы разумнее направить на нужды своих граждан, – говорится в сообщении. – Этот конфликт не должен был начинаться и должен был быть завершен уже давно посредством искренних и добросовестных мирных усилий».

Ближний Восток

Трамп и Путин обсудили Ближний Восток как сферу потенциального сотрудничества для избежания конфликтов в будущем, сообщается в заявлении Белого дома.

«Лидеры подробно обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», – говорится в заявлении.

В ходе беседы Трамп и Путин подчеркнули необходимость предотвращения распространения стратегических вооружений. Президенты выразили намеренность взаимодействовать с другими сторонами для обеспечения максимально широкого контроля.

«Оба лидера выразили общее мнение, что Иран не должен находиться в положении, позволяющем ему уничтожить Израиль», – сказано в заявлении Белого дома.

Двусторонние отношения

Трамп и Путин обсудили перспективы развития отношений между США и Россией, подчеркнув, что их улучшение может привести к значительным возможностям для обеих стран.

«Трамп и Путин согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией открывает огромные перспективы», – написал Белый дом.

Лидеры отметили, что укрепление двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта откроет путь к масштабным экономическим соглашениям и усилению глобальной стабильности.

«Это включает значительные экономические соглашения и обеспечение геополитической стабильности после достижения мира», – подытожил Белый дом.

Ранее стало известно, что телефонный разговор между Путиным и Трампом завершился. Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа с 18:00 мск. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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