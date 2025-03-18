Трамп и Путин согласились начать путь к миру с прекращения ударов по энергетике

Трамп и Путин согласились начать путь к миру с прекращения ударов по энергетикеПо их мнению, укрепление двусторонних связей принесет экономические выгоды и стабильность
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах, заявил Белый дом после телефонного разговора между двумя лидерами.
«Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения боевых действий в энергетической и инфраструктурной сферах, а также с технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного мира», – говорится в сообщении.
Эти переговоры начнутся незамедлительно на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.
В своем сообщении после окончания разговора Кремль сообщил, что Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду. Стороны также договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.
Разговор между Путиным и Трампом стал вторым с тех пор, как Трамп стал президентом.
Украинский конфликт
Центральной темой переговоров ожидаемо стал украинский конфликт и усилия по его урегулированию.
«Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость установления мира и прекращения огня в войне на Украине, – сказал Белый дом. – Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться прочным мирным соглашением».
Белый дом также отметил, что Трамп и Путин подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией.
«По их мнению, ресурсы, которые Украина и Россия тратят на этот конфликт, было бы разумнее направить на нужды своих граждан, – говорится в сообщении. – Этот конфликт не должен был начинаться и должен был быть завершен уже давно посредством искренних и добросовестных мирных усилий».
Ближний Восток
Трамп и Путин обсудили Ближний Восток как сферу потенциального сотрудничества для избежания конфликтов в будущем, сообщается в заявлении Белого дома.
«Лидеры подробно обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», – говорится в заявлении.
В ходе беседы Трамп и Путин подчеркнули необходимость предотвращения распространения стратегических вооружений. Президенты выразили намеренность взаимодействовать с другими сторонами для обеспечения максимально широкого контроля.
«Оба лидера выразили общее мнение, что Иран не должен находиться в положении, позволяющем ему уничтожить Израиль», – сказано в заявлении Белого дома.
Двусторонние отношения
Трамп и Путин обсудили перспективы развития отношений между США и Россией, подчеркнув, что их улучшение может привести к значительным возможностям для обеих стран.
«Трамп и Путин согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией открывает огромные перспективы», – написал Белый дом.
Лидеры отметили, что укрепление двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта откроет путь к масштабным экономическим соглашениям и усилению глобальной стабильности.
«Это включает значительные экономические соглашения и обеспечение геополитической стабильности после достижения мира», – подытожил Белый дом.
Ранее стало известно, что телефонный разговор между Путиным и Трампом завершился. Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа с 18:00 мск. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».