Минобороны сообщило об уничтожении газоизмерительной станции «Суджа»Киев продолжает атаки на российские энергетические структуры
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры. ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с применением реактивных снарядов, в результате энергообъект был уничтожен. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
В Саратовской области сбиты и перехвачены 19 украинских беспилотников. По данным Минобороны, они были нацелены на поражение инфраструктуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
27 марта в Белгородской области ВСУ атаковали ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», после чего отключилось энергоснабжение в Шебекинском районе.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава России согласился и дал советующую команду. Отказ от ударов по энергетическим структурам обсуждался и в ходе переговоров делегатов от России и США в Эр-Рияде 24 марта.