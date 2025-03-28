Минобороны сообщило об уничтожении газоизмерительной станции «Суджа»

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава России согласился и дал советующую команду. Отказ от ударов по энергетическим структурам обсуждался и в ходе переговоров делегатов от России и США в Эр-Рияде 24 марта.