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Минобороны сообщило об уничтожении газоизмерительной станции «Суджа»

Киев продолжает атаки на российские энергетические структуры
Ведомости

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры. ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с применением реактивных снарядов, в результате энергообъект был уничтожен. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В Саратовской области сбиты и перехвачены 19 украинских беспилотников. По данным Минобороны, они были нацелены на поражение инфраструктуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

27 марта в Белгородской области ВСУ атаковали ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», после чего отключилось энергоснабжение в Шебекинском районе.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава России согласился и дал советующую команду. Отказ от ударов по энергетическим структурам обсуждался и в ходе переговоров делегатов от России и США в Эр-Рияде 24 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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