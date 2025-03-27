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Захарова указала на недоговороспособность Киева после атак на энергообъекты РФ

Ведомости

Киев недоговороспособен – его атаки на объекты энергетической инфраструктуры продолжаются, несмотря на публичное заявление президента Украины Владимира Зеленского о принятии российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Об этом сказала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила, что 25 и 26 марта украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали энергообъекты в Брянской и Курской областях, кроме того, была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму.

«И это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима», – подчеркнула Захарова.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на его предложение отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. По данным Кремля, глава российского государства сразу же дал российским военным соответствующую команду. Предложение о временном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры обсуждалось на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде 24 марта, а 25 марта Кремль опубликовал «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме».

25 марта Зеленский подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о прекращении огня в акватории Черного моря, а также о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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