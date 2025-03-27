Захарова указала на недоговороспособность Киева после атак на энергообъекты РФ
Киев недоговороспособен – его атаки на объекты энергетической инфраструктуры продолжаются, несмотря на публичное заявление президента Украины Владимира Зеленского о принятии российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Об этом сказала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила, что 25 и 26 марта украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали энергообъекты в Брянской и Курской областях, кроме того, была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму.
«И это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима», – подчеркнула Захарова.
18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на его предложение отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. По данным Кремля, глава российского государства сразу же дал российским военным соответствующую команду. Предложение о временном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры обсуждалось на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде 24 марта, а 25 марта Кремль опубликовал «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме».
25 марта Зеленский подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о прекращении огня в акватории Черного моря, а также о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре.