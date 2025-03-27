Захарова указала на недоговороспособность Киева после атак на энергообъекты РФ

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на его предложение отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. По данным Кремля, глава российского государства сразу же дал российским военным соответствующую команду. Предложение о временном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры обсуждалось на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде 24 марта, а 25 марта Кремль опубликовал «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме».