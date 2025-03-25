Лавров: прекращения атак со стороны Украины могут добиться только США

18 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.