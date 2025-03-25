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Лавров: прекращения атак со стороны Украины могут добиться только США

Ведомости

В США понимают, что прекращения обстрелов российских гражданских объектов со стороны Украины может добиться только Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Глава российского МИДа отметил, что российской стороне необходимы четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы. По его мнению, они могут быть только результатом приказа Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мне кажется, наши американские партнеры этот сигнал восприняли, они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфрастрактуры», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).

18 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.

Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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