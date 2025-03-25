Лавров: прекращения атак со стороны Украины могут добиться только США
В США понимают, что прекращения обстрелов российских гражданских объектов со стороны Украины может добиться только Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
Глава российского МИДа отметил, что российской стороне необходимы четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы. По его мнению, они могут быть только результатом приказа Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Мне кажется, наши американские партнеры этот сигнал восприняли, они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфрастрактуры», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).
18 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.