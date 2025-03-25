Зеленский подтвердил договоренности по Черному морю с США

Выступая перед журналистами, Зеленский уточнил, что договоренности изначально касались именно энергетики, а не всей гражданской инфраструктуры, как это ранее трактовалось в Киеве. Он добавил, что вступление договоренностей в силу может начаться сразу после официальных заявлений со стороны США. На момент заявлений Зеленского Белый дом уже опубликовал документ по итогам переговоров с Россией и Украиной.