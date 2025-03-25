Зеленский подтвердил договоренности по Черному морю с США
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о прекращении огня в акватории Черного моря, а также о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Выступая перед журналистами, Зеленский уточнил, что договоренности изначально касались именно энергетики, а не всей гражданской инфраструктуры, как это ранее трактовалось в Киеве. Он добавил, что вступление договоренностей в силу может начаться сразу после официальных заявлений со стороны США. На момент заявлений Зеленского Белый дом уже опубликовал документ по итогам переговоров с Россией и Украиной.
По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров уже обсудил с американской стороной механизм имплементации. Зеленский также сообщил, что мониторинг соблюдения договоренностей будут осуществлять США, с возможным привлечением третьих стран. В качестве примеров он назвал Турцию – в контексте контроля в Черном море и Саудовскую Аравию – по линии энергетики.
Следующий раунд переговоров, по словам Зеленского, может состояться в ближайшее время. Он добавил, что в случае нарушения договоренностей со стороны России будет обращаться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках вооружений и усилении санкционного давления.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.
В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Белый дом отметил, что Вашингтон и Киев также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Позднее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 25 марта обсудит соглашение о прекращении огня в Черном море со своим «российским коллегой», написала журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X. С кем именно Уолтц намерен провести переговоры, не сообщается.