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Fox News: Уолтц обсудит прекращение огня в Черном море с «российским коллегой»

Ведомости

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 25 марта обсудит соглашение о прекращении огня в Черном море со своим «российским коллегой», написала журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X. 

С кем именно Уолтц намерен провести переговоры не сообщается.

24 марта в саудовской столице Эр-Рияде в закрытом формате прошли переговоры российской и американской экспертных групп. Встреча длилась более 12 часов. Российскую сторону представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

Сообщалось, что представители РФ и США обсудили вопросы безопасности судоходства и возможное расширение режима прекращения огня в акватории Черного моря. По мнению американской стороны, это могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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