Fox News: Уолтц обсудит прекращение огня в Черном море с «российским коллегой»

24 марта в саудовской столице Эр-Рияде в закрытом формате прошли переговоры российской и американской экспертных групп. Встреча длилась более 12 часов. Российскую сторону представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.