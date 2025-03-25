Fox News: Уолтц обсудит прекращение огня в Черном море с «российским коллегой»
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 25 марта обсудит соглашение о прекращении огня в Черном море со своим «российским коллегой», написала журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X.
С кем именно Уолтц намерен провести переговоры не сообщается.
24 марта в саудовской столице Эр-Рияде в закрытом формате прошли переговоры российской и американской экспертных групп. Встреча длилась более 12 часов. Российскую сторону представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
Сообщалось, что представители РФ и США обсудили вопросы безопасности судоходства и возможное расширение режима прекращения огня в акватории Черного моря. По мнению американской стороны, это могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.