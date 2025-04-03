Москва намерена продолжать усилия по решению конфликта на Украине вместе с США

Представитель Кремля не раз говорил, что Россия придерживается моратория на удары по объектам энергетики, который был согласован 18 марта по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Однако Киев неоднократно нарушал эти договоренности. 2 апреля Песков подчеркнул, что Москва доводит до сведения США всю информацию о ситуации.