Москва намерена продолжать усилия по решению конфликта на Украине вместе с США

Москва намерена продолжать усилия по решению конфликта на Украине вместе с СШАНесмотря на мораторий, Киев продолжает атаки на российские энергообъекты
Москва намерена продолжать взаимные усилия с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg.
«Все предпочли бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», – сказал Песков.
Представитель Кремля не раз говорил, что Россия придерживается моратория на удары по объектам энергетики, который был согласован 18 марта по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Однако Киев неоднократно нарушал эти договоренности. 2 апреля Песков подчеркнул, что Москва доводит до сведения США всю информацию о ситуации.
1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что перечень нарушений со стороны Украины был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю Марко Рубио, а также российским представителям в ООН и ОБСЕ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев провокационно атакует энергообъекты в России, игнорируя мораторий. По информации дипломата, с 18 марта зафиксировано более 30 атак.