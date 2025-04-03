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Москва намерена продолжать усилия по решению конфликта на Украине вместе с США

Несмотря на мораторий, Киев продолжает атаки на российские энергообъекты
Ведомости

Москва намерена продолжать взаимные усилия с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg.

«Все предпочли бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», – сказал Песков.

Представитель Кремля не раз говорил, что Россия придерживается моратория на удары по объектам энергетики, который был согласован 18 марта по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Однако Киев неоднократно нарушал эти договоренности. 2 апреля Песков подчеркнул, что Москва доводит до сведения США всю информацию о ситуации.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что перечень нарушений со стороны Украины был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю Марко Рубио, а также российским представителям в ООН и ОБСЕ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев провокационно атакует энергообъекты в России, игнорируя мораторий. По информации дипломата, с 18 марта зафиксировано более 30 атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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