Захарова: Киев провокационно атакует энергообъекты в России
Киев провокационно и демонстративно атакует энергообъекты в РФ, игнорируя мораторий. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Прямая трансляция мероприятия шла в Rutube.
По информации дипломата, с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов.
«Мы наблюдаем серию целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ, которые, несмотря на заявление украинской стороны о якобы, как они там говорят, военной необходимости, очевидно носят исключительно провокационный и демонстративный характер», – пояснила Захарова.
Мораторий на удары по энергообъектам был согласован по предложению американского президента Дональда Трампа еще 18 марта. 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия все еще придерживается моратория на удары по энергетике. Хотя Киев эту договоренность нарушает. Представитель Кремля также отметил, что власти доводят информацию о ситуации до сведения США.
1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что перечень нарушений Киевом моратория был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю США Марко Рубио и российским представителям в ООН и ОБСЕ.