Захарова: Киев провокационно атакует энергообъекты в России

Мораторий на удары по энергообъектам был согласован по предложению американского президента Дональда Трампа еще 18 марта. 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия все еще придерживается моратория на удары по энергетике. Хотя Киев эту договоренность нарушает. Представитель Кремля также отметил, что власти доводят информацию о ситуации до сведения США.