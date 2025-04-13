Минобороны сообщило о двух атаках ВСУ на российские энергообъекты

На следующее утро противник атаковал подстанцию «Красная Яруга», в результате из-за обрыва проводов в пролетах опор без света остались бытовые потребители села Степное, сообщает Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял в своем Telegram-канале, что в Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Степное был выпущен один боеприпас, зафиксированы атаки трех беспилотников, которые были сбиты. В поселке Степное повреждены частный дом и линия электропередачи, писал он.