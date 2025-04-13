Минобороны сообщило о двух атаках ВСУ на российские энергообъекты
Украина продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей, под удар попали объекты в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Украинские военные продолжают односторонние атаки «в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам», говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, были зафиксированы две атаки ВСУ в Белгородской области. В 19.02 11 апреля под обстрел попал энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электроснабжения осталось более 600 потребителей в Шебекинском районе.
На следующее утро противник атаковал подстанцию «Красная Яруга», в результате из-за обрыва проводов в пролетах опор без света остались бытовые потребители села Степное, сообщает Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял в своем Telegram-канале, что в Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Степное был выпущен один боеприпас, зафиксированы атаки трех беспилотников, которые были сбиты. В поселке Степное повреждены частный дом и линия электропередачи, писал он.
С предложением о 30-дневной остановке атак на объекты энергетики в марте выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин согласился с инициативой и дал соответствующую команду военным. Россия при этом заявила о продолжении атак со стороны Украины. 12 апреля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с обстрелом украинскими военнослужащими трех энергообъектов в Курской области.