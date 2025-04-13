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Минобороны сообщило о двух атаках ВСУ на российские энергообъекты

Ведомости

Украина продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей, под удар попали объекты в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Украинские военные продолжают односторонние атаки «в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам», говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, были зафиксированы две атаки ВСУ в Белгородской области. В 19.02 11 апреля под обстрел попал энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электроснабжения осталось более 600 потребителей в Шебекинском районе.

На следующее утро противник атаковал подстанцию «Красная Яруга», в результате из-за обрыва проводов в пролетах опор без света остались бытовые потребители села Степное, сообщает Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял в своем Telegram-канале, что в Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Степное был выпущен один боеприпас, зафиксированы атаки трех беспилотников, которые были сбиты. В поселке Степное повреждены частный дом и линия электропередачи, писал он.

С предложением о 30-дневной остановке атак на объекты энергетики в марте выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин согласился с инициативой и дал соответствующую команду военным. Россия при этом заявила о продолжении атак со стороны Украины. 12 апреля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с обстрелом украинскими военнослужащими трех энергообъектов в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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