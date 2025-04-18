Небензя счел нереалистичным прекращение огня на Украине на данном этапе

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Президент РФ согласился и сразу дал военным соответствующую команду. Украина считает началом моратория 25 марта, когда делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.