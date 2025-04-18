Небензя счел нереалистичным прекращение огня на Украине на данном этапе
Мораторий на удары по энергообъектам не был соблюден Киевом, в таких условиях говорить о прекращении огня на данном этапе «просто нереалистично». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза (СБ) ООН, его слова приводит «РИА Новости».
Касаясь вопроса о необходимости закрепления СБ ООН возможных соглашений между Россией и Украиной, Небензя подчеркнул, что решающим фактором станут условия вероятного прекращения огня и формулировки в документе.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации Совбеза ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины. Ожидалось, что они состоятся без участия представителей Киева.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Президент РФ согласился и сразу дал военным соответствующую команду. Украина считает началом моратория 25 марта, когда делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.