Ушаков: Москва передаст США позицию по мораторию на удары по энергообъектам
Российская сторона планирует направить США сигналы относительно дальнейших действий в связи с ситуацией вокруг неформального моратория на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, обсуждение этой темы должно вестись именно с американской стороной, поскольку изначальное решение о временном прекращении ударов было принято президентом Владимиром Путиным непосредственно в ходе его диалога с президентом США Дональдом Трампом.
Ушаков подчеркнул, что России важно донести до Вашингтона свою позицию и обозначить возможные дальнейшие шаги в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Москва запросила на 17 апреля закрытые консультации Совета Безопасности ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины. Ожидается, что они пройдут без участия представителей Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что новых указаний от Путина по действию моратория пока не было.
16 апреля Минобороны РФ сообщало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли шесть ударов по объектам энергетической инфраструктуры России.