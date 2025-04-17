Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

18 марта Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Американская сторона предложила взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, и российский лидер поддержал эту инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению прекратить удары по энергетическим объектам. Но, несмотря на достигнутые договоренности, украинские силы продолжили атаки на энергоинфраструктуру России.