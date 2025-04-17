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/ Политика

Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

Ведомости

Новых указаний президента России Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Срок действия моратория, который составлял 30 дней, истек накануне. Представитель Кремля пояснил, что РФ предоставляет всем заинтересованным данные о нарушениях Киевом моратория.

18 марта Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Американская сторона предложила взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, и российский лидер поддержал эту инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению прекратить удары по энергетическим объектам. Но, несмотря на достигнутые договоренности, украинские силы продолжили атаки на энергоинфраструктуру России.

Так, по данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах РФ.

В результате этих атак были повреждены четыре объекта энергетической инфраструктуры в Белгородской области, а также по одному объекту в Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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