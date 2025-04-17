Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было
Новых указаний президента России Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Срок действия моратория, который составлял 30 дней, истек накануне. Представитель Кремля пояснил, что РФ предоставляет всем заинтересованным данные о нарушениях Киевом моратория.
18 марта Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Американская сторона предложила взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, и российский лидер поддержал эту инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению прекратить удары по энергетическим объектам. Но, несмотря на достигнутые договоренности, украинские силы продолжили атаки на энергоинфраструктуру России.
Так, по данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах РФ.
В результате этих атак были повреждены четыре объекта энергетической инфраструктуры в Белгородской области, а также по одному объекту в Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.