Минобороны: Киев за сутки 10 раз атаковал объекты энергетики РФ
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, а также по одному объекту в Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.
Утром 17 апреля стало известно о попытке украинского беспилотника атаковать территорию Запорожской АЭС. Дрон был нейтрализован в 300 м от станции, недалеко от корпуса, где находится уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в интервью ТАСС предположила, что ВСУ могли намеренно атаковать атомную станцию перед истечением моратория на удары по энергетическим объектам. По ее мнению, это еще раз демонстрирует нежелание Киева поддерживать мирные инициативы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев и Вашингтон обсудят в Париже урегулирование на Украине.