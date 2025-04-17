Минобороны: Киев за сутки 10 раз атаковал объекты энергетики РФ

Утром 17 апреля стало известно о попытке украинского беспилотника атаковать территорию Запорожской АЭС. Дрон был нейтрализован в 300 м от станции, недалеко от корпуса, где находится уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в интервью ТАСС предположила, что ВСУ могли намеренно атаковать атомную станцию перед истечением моратория на удары по энергетическим объектам. По ее мнению, это еще раз демонстрирует нежелание Киева поддерживать мирные инициативы.