Песков: Киев и Вашингтон обсудят в Париже урегулирование на Украине
От переговоров США и Украины в Париже в Кремле ждет ориентирования на поиски мирного решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После разговора президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа ожидается, что американская сторона продолжит поиски урегулирования украинского конфликта с самой Украиной и с Европой, сказал Песков.
Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. После встречи Уиткофф заявил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.