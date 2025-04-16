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Рубио и Уиткофф направятся в Париж для переговоров по Украине и тарифам

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф посетят Париж в конце недели, пишет Politico со ссылкой на источники.

Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио – с главой французского МИДа Жан-Ноэлем Барро. Планируется обсуждение Украины, Ирана и торговых отношений после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.

8 апреля Макрон назвал ключевой целью достижение отмены Трампом масштабных торговых пошлин. Он пригрозил ответной реакцией на тарифы и заявил, что Франция «защитит все экономические секторы и всех соотечественников, которые работают в этих секторах».

The Wall Street Journal писала 16 апреля со ссылкой на источники, что администрация Трампа намерена убедить более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров. По данным издания, один из авторов этой стратегии министр финансов Скотт Бeссент.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом, на которой обсуждалось украинское урегулирование. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате. После этого Уиткофф заявлял Fox News, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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