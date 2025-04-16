Рубио и Уиткофф направятся в Париж для переговоров по Украине и тарифам

The Wall Street Journal писала 16 апреля со ссылкой на источники, что администрация Трампа намерена убедить более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров. По данным издания, один из авторов этой стратегии министр финансов Скотт Бeссент.