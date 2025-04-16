Рубио и Уиткофф направятся в Париж для переговоров по Украине и тарифам
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф посетят Париж в конце недели, пишет Politico со ссылкой на источники.
Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио – с главой французского МИДа Жан-Ноэлем Барро. Планируется обсуждение Украины, Ирана и торговых отношений после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.
8 апреля Макрон назвал ключевой целью достижение отмены Трампом масштабных торговых пошлин. Он пригрозил ответной реакцией на тарифы и заявил, что Франция «защитит все экономические секторы и всех соотечественников, которые работают в этих секторах».
The Wall Street Journal писала 16 апреля со ссылкой на источники, что администрация Трампа намерена убедить более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров. По данным издания, один из авторов этой стратегии министр финансов Скотт Бeссент.
11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом, на которой обсуждалось украинское урегулирование. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате. После этого Уиткофф заявлял Fox News, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.