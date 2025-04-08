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Макрон призвал Трампа отменить торговые пошлины

Ведомости

Главной целью сейчас является достижение отмены президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Франция и Европа никогда не хотели хаоса. Если будут тарифы, будет и ответ», – сказал президент (цитата по BFMTV).

Макрон заверил, что государство «защитит все экономические секторы и всех соотечественников, которые работают в этих секторах». Сейчас главной целью является достичь отмены Трампом своего решения, добавил он.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 апреля сообщила, что ЕС готов к переговорам с США и предложил Вашингтону взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. До этого фон дер Ляйен заявляла, что Европа готова как к ответным мерам, так и к сотрудничеству.

Как сообщали во Всемирной торговой организации, пять стран инициировали споры против пошлин США. Три спора были инициированы Канадой и два – Китаем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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