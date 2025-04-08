Макрон призвал Трампа отменить торговые пошлины
Главной целью сейчас является достижение отмены президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Франция и Европа никогда не хотели хаоса. Если будут тарифы, будет и ответ», – сказал президент (цитата по BFMTV).
Макрон заверил, что государство «защитит все экономические секторы и всех соотечественников, которые работают в этих секторах». Сейчас главной целью является достичь отмены Трампом своего решения, добавил он.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 апреля сообщила, что ЕС готов к переговорам с США и предложил Вашингтону взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. До этого фон дер Ляйен заявляла, что Европа готова как к ответным мерам, так и к сотрудничеству.
Как сообщали во Всемирной торговой организации, пять стран инициировали споры против пошлин США. Три спора были инициированы Канадой и два – Китаем.