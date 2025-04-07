Евросоюз предложил США обнулить пошлины на промышленные товары

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из Евросоюза. Всего американский лидер анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.