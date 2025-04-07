Евросоюз предложил США обнулить пошлины на промышленные товары
Евросоюз готов к переговорам с США и предложил Вашингтону взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
«Мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, так как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы продолжаем обсуждать этот вопрос», – приводит ее заявление Politico.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из Евросоюза. Всего американский лидер анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.
На следующий день фон дер Ляйен предложила США переговоры, отметив, что Европа готова как к ответным мерам, так и к сотрудничеству. По ее словам, объявленные Вашингтоном тарифы являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире.