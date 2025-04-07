Около 50 стран запросили торговые переговоры с США

Относительно благожелательно настроенные к США страны решили не отвечать моментально на тарифы Трампа, а провести переговоры – как уверяют в Белом доме, с таким запросом уже обратилось более 50 стран. Канал CNN сообщил 5 апреля, что США уже начали обсуждение с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможности заключения двусторонних торговых соглашений, которые могли бы привести к снижению пошлин. Премьер Израиля (его экспорт обложен 17%-ной пошлиной) Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с Трампом уже 7 апреля. А с лидером Вьетнама – генсеком ЦК Компартии То Ламом – Трамп созвонился 4 апреля. Против этой страны были введены одни из самых высоких пошлин в размере 46%. По словам Трампа, Вьетнам обещает снизить свои пошлины «до нуля».