Около 50 стран запросили торговые переговоры с США

Около 50 стран запросили торговые переговоры с СШАДональд Трамп верит в победу в развязанной войне
Спустя трое суток после объявления так называемых «зеркальных» пошлин и двое после ответных мер со стороны КНР Трамп в своей соцсети Truth Social дал победную оценку торговому противостоянию с Пекином. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США. Они, да и многие другие страны, обращались с нами непозволительно плохо. Мы были тупым и беспомощным «позорным столбом», но теперь это не так», – считает американский лидер.
Трамп добавил, что в США возвращаются рабочие места и бизнес «как никогда раньше» – он обозначил цифру в $5 трлн инвестиций, которая «только растет» (при этом примерно столько же потерял фондовый рынок США за первые двое суток после «дня освобождения». – «Ведомости»). «Держитесь крепче, это будет нелегко, но конечный результат будет историческим. Мы сделаем Америку великой снова!!!» – заверил Трамп.
C 5 апреля американские таможенники уже начали взимать первоначальный 10%-ный «базовый» тариф в морских портах и аэропортах США. Более высокие индивидуальные тарифы – от 11 до 50% – вступят в силу 9 апреля.
Китайские товары будут облагаться ставкой 34% (вдобавок к уже действовавшим 20%). КНР симметрично объявила о введении с 10 апреля ответных пошлин против США в размере 34% на весь американский импорт. Кроме того, Пекин ввел нетарифные ограничения для ряда американских фирм и на экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.
Китай не пострадает больше, чем США, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, от тарифов пострадает 14% экспорта Китая в США, а рост ВВП КНР сократится примерно на 1%, но для США эффект все равно будет куда более значительным.
Во-первых, новые тарифы скажутся на цене потребительской продукции китайского производства, которая играет большую роль на американском рынке, напоминает Кашин. Во-вторых, США столкнутся с ростом цен на комплектующие, сырье и материалы китайского происхождения, что отразится на промышленных цепочках, добавляет эксперт.
Американские пошлины все же более болезненны для Китая, нежели ответные меры для США в силу торгового дисбаланса, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Поставки из США в Китай в 2024 г. составили $163,6 млрд, а экспорт из КНР на американский рынок – $524,6 млрд, и это делает Пекин более уязвимым в новой торговой войне.
Важно, что Китай пока не достиг цели переориентации производства на внутренний рынок и, как следствие, стимулирования роста экономики через потребление домохозяйств внутри страны, продолжает эксперт. И теперь китайским производителям придется искать новые рынки сбыта, а власти Евросоюза уже рассматривают экстренные меры на фоне ожидаемой волны дешевых товаров из КНР. Для Китая европейский рынок вряд ли станет равноценной заменой американского, так как после резкого наращивания пошлин на произведенные в КНР электромобили в 2024 г. и ответных мер Пекина они сами балансируют на грани торговой войны, говорит Луконин.
Относительно благожелательно настроенные к США страны решили не отвечать моментально на тарифы Трампа, а провести переговоры – как уверяют в Белом доме, с таким запросом уже обратилось более 50 стран. Канал CNN сообщил 5 апреля, что США уже начали обсуждение с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможности заключения двусторонних торговых соглашений, которые могли бы привести к снижению пошлин. Премьер Израиля (его экспорт обложен 17%-ной пошлиной) Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с Трампом уже 7 апреля. А с лидером Вьетнама – генсеком ЦК Компартии То Ламом – Трамп созвонился 4 апреля. Против этой страны были введены одни из самых высоких пошлин в размере 46%. По словам Трампа, Вьетнам обещает снизить свои пошлины «до нуля».
Премьер Индии Нарендра Моди, против страны которого таможенные пошлины в США составят 26%, пока воздерживается от комментариев. Но представитель министерства торговли и промышленности Индии заявил агентству PTI, что там анализируют влияние объявленных тарифов и существует возможность снижения администрацией США новых пошлин, если Нью-Дели резко уменьшит свои на американский импорт.
А Евросоюз, видимо, мириться с 20%-ными пошлинами не будет. Агентство Reuters 6 апреля сообщило, что уже в ближайшие дни страны блока одобрят первый пакет контрмер в отношении американского импорта на сумму $28 млрд. Еврокомиссия предложит, в частности, ввести пошлины на такие американские товары, как мясо, вино, древесина, одежда, жевательная резинка, пылесосы и туалетная бумага.
От тарифов Трампа прежде всего пострадает европейская автомобильная промышленность, особенно машины класса люкс, а также фармацевтическая отрасль, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. ФРГ поставляет полуфабрикаты для производства фармакологических препаратов в США, и до введения новых тарифов популярно было мнение, что Вашингтон не пойдет на это из-за подорожания окончательной продукции. Теперь в США придется искать замену этим компонентам.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News 6 апреля попробовал успокоить тех, кто опасается негативных последствий новых пошлин для экономики США. «Цены на нефть упали почти на 15% за два дня, что влияет на работающих американцев гораздо сильнее, чем фондовый рынок. Процентные ставки достигли минимума за год, поэтому я ожидаю, что количество заявок на ипотеку увеличится», – сказал он.
Процесс возвращения американских предприятий на территорию США будет длительным, прогнозирует независимый аналитик Андрей Кочетков.