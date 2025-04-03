«День освобождения», который устроил Трамп

«День освобождения», который устроил ТрампК чему приведут пошлины против 183 стран и территорий
Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 апреля по Москве заявил о введении зеркальных пошлин на импортные товары. Мероприятие транслировал телеканал Bloomberg News. «Это день освобождения, мы долго этого ждали. Этот день запомнят как день, когда мы сделали Америку снова богатой… Рабочие места и фабрики вернутся в нашу страну… Это будет золотой век Америки», – сказал он в саду Белого дома.
По кому ударил Трамп
Трамп обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли, в применении нерыночных практик. В частности, Трамп раскритиковал подход к торговле с США Китая, Канады, Мексики и Таиланда. Президент США заявил о подписании президентского указа, вводящего зеркальные тарифы «на страны по всему миру». По его словам, для стран, которые «плохо относятся» к Штатам, будет выработана общая ставка для импорта товаров. Она будет составлять половину того, что они берут с США. Показатель рассчитывается с учетом манипуляций курсами валют.
Президент показал также таблицу с указанием тарифов для стран. Например, Китай – 34%, ЕС -20%, Вьетнам – 46%, Тайвань – 32%, Япония – 24%, Индия – 26%, Южная Корея – 25%, Таиланд – 36%, Швейцария – 31%, Индонезия – 32%, Малайзия – 24%, Камбоджа – 49%, Южная Африка – 30%, , Бангладеш – 37%, Израиль – 17%, Филиппины – 17%, Пакистан – 29%, Шри-Ланка – 44%, Никарагуа – 18%, Норвегия – 15%, Иордания – 20%, Мадагаскар – 47%, Мьянма – 44%, Тунис – 28%, Казахстан – 27%, Сербия – 37%, Кот-д'Ивуар – 21%, Лаос – 48%, Ботсвана – 37%,
10% – минимальный тариф, пояснил Трамп. По данным журналистов газеты The New York Times (NYT), Белый дом уточнил, что ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную 10% пошлину. «Это не просто ответные пошлины, это по-доброму ответные пошлины», – сказал Трамп. Но большинство стран из списка обложены 10%-й пошлиной, включая Украину. Россия в списке не указана. При этом, несмотря на обвинения Трампом канадцев и мексиканцев, в списке также отсутствуют эти крупнейшие торговые партнеры США.
Он также заявил о введении с 3 апреля 25%-ых пошлин на все импортные автомобили.
Заявление было сделано в 16:00 по вашингтонскому времени, когда закрываются главные фондовые биржи. По данным Bloomberg, изначально мероприятие было запланировано на 15:00, но позже команда президента приняла решение перенести выступление Трампа на час.
Зачем это Трампу
Угрозы экономической нестабильности не убедили администрацию отказаться от повышения тарифов. Еще в ходе слушаний в сенате 16 января министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что Трамп планирует использовать пошлины, в том числе для покрытия дефицита бюджета, который может образоваться в результате продления налоговой реформы 2017 г., сократившей корпоративный налог с 35 до 21%.
По данным службы таможенного и погранконтроля США, в 2024 финансовом году в страну ввезли товаров на общую сумму $3,36 трлн. Как сообщила в начале марта газета The Wall Street Journal (WSJ), общий торговый дефицит США составил $1,2 трлн в 2024 г. Согласно Бюро переписи населения США на январь, в топ-15 торговых партнеров, с которыми у Вашингтона самый большой торговый дефицит, входят Китай, Швейцария, Мексика, Ирландия, Вьетнам, Канада, Тайвань, Германия, Япония, Южная Корея, Индия, Таиланд, Италия, Малайзия и Австралия.
О намерении массово обложить пошлинами импортные товары Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании в 2022-2024 гг. Вернувшись в Белый дом в январе 2025 г. он не отказался от этой идеи. «Что касается торговли, то я решил в целях справедливости установить взаимный тариф, означающий, что, какую плату страны взимают с Соединенных Штатов Америки, мы будем взимать с них – ни больше ни меньше!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social в конце февраля.
Трамп убежден в эффективности тарифов, но эта политика в кратко- и среднесрочной перспективе не принесет экономике США ничего позитивного, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. Он объяснил, что в таких условиях выбор стоит не между позитивными и негативными последствиями, а между негативными и очень негативными.
Эксперт также считает, что реакция Китая и Евросоюза хоть и, возможно, не будет зеркальной, но будет направлена на важные статьи американского экспорта, как это было в первый срок Трампа. Васильев подчеркнул, что другим элементом стратегии Китая будет переориентация не только на внутренний рынок, но и на международные, чтобы избежать перенасыщения внутреннего.
Чем это грозит США и американцам
По данным управления конгресса по бюджету, введение пошлин может увеличить дефицит бюджета на $4,9 трлн в течение 10 лет. При этом, по сообщению CBS News, введение общего базового тарифа в 10% на весь импорт даст экономике $1,9 трлн в течение тех же 10 лет.
В первом квартале рост экономики США, возможно, будет близок к нулю, а нынешнее решение по тарифам может усилить негативный тренд во втором квартале, что является неотъемлемым признаком рецессии, продолжил Васильев. Схожего мнения придерживаются и другие эксперты.
По данным опроса экономистов, проведенного телеканалом CNBC в конце марта, в первом квартале 2025 г. темпы роста американской экономики составят 0,3%. При этом в четвертом квартале 2024 г. они достигали 2,3%.
«Для Трампа экономика была одним из главных козырей на выборах, но такая тарифная политика может лишить его этого преимущества, что навредит шансам республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 г.», – подчеркнул Васильев.
Большинство американцев недовольны тарифными войнами президента. Согласно последнему совместному опросу телеканала CBS News и агентства YouGov, 52% не одобряют экономическую политику, проводимую Трампом. При этом 55% считают, что он слишком сосредоточен на пошлинах. 72% считают, что пошлины увеличат цены в краткосрочной перспективе. 47% считают, что в долгосрочной.
При этом 29% ответили, что тарифы будут способствовать снижению цен в долгосрочной перспективе. Если в январе 42% считали, что их финансовое положение при Трампе улучшится, то в марте аналогично высказались уже 23%. А вот доля убежденных в том, что при Трампе кошельку будет хуже, увеличилась с январских 28% до 42% в марте.