«День освобождения», который устроил Трамп

О намерении массово обложить пошлинами импортные товары Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании в 2022-2024 гг. Вернувшись в Белый дом в январе 2025 г. он не отказался от этой идеи. «Что касается торговли, то я решил в целях справедливости установить взаимный тариф, означающий, что, какую плату страны взимают с Соединенных Штатов Америки, мы будем взимать с них – ни больше ни меньше!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social в конце февраля.