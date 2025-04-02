Трамп ввел 25%-ые пошлины на импорт автомобилей и запчастей в США

«За исключением случаев, предусмотренных в настоящей прокламации, все импортируемые товары, указанные в приложении 1 к данной прокламации или в любом последующем приложении, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства, подлежат пошлине в размере 25% при ввозе для потребления или изъятии со склада для потребления начиная с 00:01 ночи по восточному летнему времени 3 апреля 2025 г. – для автомобилей, а для автозапчастей – с даты, указанной в Федеральном регистре американского правительства, но не позднее 3 мая 2025 г.», – говорится в документе.