Трамп ввел 25%-ые пошлины на импорт автомобилей и запчастей в США

Трамп ввел 25%-ые пошлины на импорт автомобилей и запчастей в СШАЧасть из них вступит в силу уже 3 апреля
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ых пошлин на импорт автомобилей с завтрашнего дня, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США, которые вступят в силу не позднее 3 мая, следует президентской прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.
«За исключением случаев, предусмотренных в настоящей прокламации, все импортируемые товары, указанные в приложении 1 к данной прокламации или в любом последующем приложении, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства, подлежат пошлине в размере 25% при ввозе для потребления или изъятии со склада для потребления начиная с 00:01 ночи по восточному летнему времени 3 апреля 2025 г. – для автомобилей, а для автозапчастей – с даты, указанной в Федеральном регистре американского правительства, но не позднее 3 мая 2025 г.», – говорится в документе.
В документе поясняется, что пошлины будут действовать до их официального уменьшения, изменения или отмены. Они должны уплачиваться дополнительно к другим таможенным сборам, налогам и платежам на импортируемые автомобили и автозапчасти.
Импортеры автомобилей, подпадающих под преференции USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле), могут подать в минфин США документы о доле американских комплектующих. Если одобрено, 25%-ая пошлина применяется только к стоимости иностранных деталей, рассчитанной как разница между общей стоимостью авто и стоимостью американских компонентов, отмечается в постановлении президента.
«Если таможенно-пограничная служба США установит, что заявленная стоимость неамериканских комплектующих, указанная в пункте 2, занижена за счет неверного увеличения стоимости американских комплектующих, то пошлина в 25% будет применяться ко всей стоимости автомобиля, независимо от реальной доли американских комплектующих», – говорится в документе.
В документе подчеркнуто, что минфин США продолжит отслеживать импорт автомобилей и запчастей, периодически координируя усилия с другими ведомствами. Президенту будут докладывать о необходимости дополнительных мер или возникновении подходящих условий для отмены пошлин.
«Таможенно-пограничная служба США может предпринимать все необходимые меры для реализации данной прокламации», – говорится в постановлении. – «Все предыдущие прокламации и исполнительные указы, противоречащие данной прокламации, отменяются в той мере, в какой они противоречат данной прокламации».
1 апреля Белый дом подтвердил, что Трамп объявит о введении новых масштабных торговых пошлин 2 апреля.
Трамп ранее называл эту дату «днем освобождения» и обещал, что новые пошлины радикально изменят глобальную торговую систему. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ответные пошлины на страны, вводящие тарифы на американские товары, вступят в силу сразу после объявления, а 25%-ный тариф на импорт автомобилей будет введен 3 апреля. Ранее Трамп уже повышал пошлины на сталь, алюминий и китайские товары, но неоднократно откладывал другие торговые ограничения. Левитт подчеркнула, что администрация опирается на «блестящую команду советников», которые много лет изучали торговые вопросы.