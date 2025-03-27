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Bloomberg: Porsche и Mercedes-Benz могут потерять $3,7 млрд из-за пошлин Трампа

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Введенные президентом США Дональдом Трампом 25%-ые пошлины на импортные автомобили сильнее всего ударят по Porsche и Mercedes-Benz Group, сообщает Bloomberg. По подсчетам агентства, их операционная прибыль может сократиться на четверть. Компании могут потерять до $3,7 млрд из-за пошлин Трампа

Сильнее всего от новых мер пострадает Германия как крупнейший экспортер автомобилей в США. В 2024 г. в страну было поставлено 446 500 немецких машин на $24,8 млрд. После объявления Трампа акции Porsche и Mercedes-Benz упали на 5,7%, BMW – на 4,9%, Volkswagen Group – на 4,3%. Тарифы вступят в силу 2 апреля и, по оценкам администрации, принесут бюджету $100 млрд в год.

На фоне объявления акции General Motors и Ford Motor Co упали более чем на 5%. Трамп заявил, что обсудил новые пошлины с руководством Ford, General Motors и Stellantis. «Если у вас нет заводов в США, вам придется их построить, иначе вы будете платить пошлины», – подчеркнул он, передавал Bloomberg. Компании «большой тройки» уже производят автомобили в США и намерены вернуть производство запчастей в страну.

Пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что пошлины затронут импорт седанов, внедорожников, минивэнов, фургонов, легких грузовиков и ключевых автомобильных деталей – двигателей, трансмиссий и электроники. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой» и пообещал рассмотреть ответные меры, включая зеркальные тарифы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление и заявила, что ЕС продолжит переговоры, защищая свои интересы.

Организация Autos Drive America, представляющая интересы автопроизводителей, включая Toyota и BMW, предупредила, что новые пошлины приведут к росту цен, снижению доступности автомобилей и сокращению рабочих мест в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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