Bloomberg: Porsche и Mercedes-Benz могут потерять $3,7 млрд из-за пошлин Трампа
Введенные президентом США Дональдом Трампом 25%-ые пошлины на импортные автомобили сильнее всего ударят по Porsche и Mercedes-Benz Group, сообщает Bloomberg. По подсчетам агентства, их операционная прибыль может сократиться на четверть. Компании могут потерять до $3,7 млрд из-за пошлин Трампа
Сильнее всего от новых мер пострадает Германия как крупнейший экспортер автомобилей в США. В 2024 г. в страну было поставлено 446 500 немецких машин на $24,8 млрд. После объявления Трампа акции Porsche и Mercedes-Benz упали на 5,7%, BMW – на 4,9%, Volkswagen Group – на 4,3%. Тарифы вступят в силу 2 апреля и, по оценкам администрации, принесут бюджету $100 млрд в год.
На фоне объявления акции General Motors и Ford Motor Co упали более чем на 5%. Трамп заявил, что обсудил новые пошлины с руководством Ford, General Motors и Stellantis. «Если у вас нет заводов в США, вам придется их построить, иначе вы будете платить пошлины», – подчеркнул он, передавал Bloomberg. Компании «большой тройки» уже производят автомобили в США и намерены вернуть производство запчастей в страну.
Пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что пошлины затронут импорт седанов, внедорожников, минивэнов, фургонов, легких грузовиков и ключевых автомобильных деталей – двигателей, трансмиссий и электроники. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой» и пообещал рассмотреть ответные меры, включая зеркальные тарифы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление и заявила, что ЕС продолжит переговоры, защищая свои интересы.
Организация Autos Drive America, представляющая интересы автопроизводителей, включая Toyota и BMW, предупредила, что новые пошлины приведут к росту цен, снижению доступности автомобилей и сокращению рабочих мест в США.