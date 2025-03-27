Bloomberg: Porsche и Mercedes-Benz могут потерять $3,7 млрд из-за пошлин Трампа

На фоне объявления акции General Motors и Ford Motor Co упали более чем на 5%. Трамп заявил, что обсудил новые пошлины с руководством Ford, General Motors и Stellantis. «Если у вас нет заводов в США, вам придется их построить, иначе вы будете платить пошлины», – подчеркнул он, передавал Bloomberg. Компании «большой тройки» уже производят автомобили в США и намерены вернуть производство запчастей в страну.